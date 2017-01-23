Western Union заплатит $586 млн за содействие мошенникам

23 января 2017, 15:21
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Компания признала, что позволяла использовать систему для операций по отмыванию денег и мошенничества

Western Union заплатит $586 млн за содействие мошенникам | Финансы | Дело Увеличить картинку

Western Union, крупнейшая в мире компания по переводу средств, заплатит $586 млн. Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщению, компания признала, что позволяла использовать систему для операций по отмыванию денег и мошенничества.

По данным Минюста США и Федеральной комиссии, в компании признали, что помогали мошенникам так как позволяли им проводить транзакции даже тогда, когда в компании полностью осознали, что ее агенты помогали мошенникам избежать обнаружения.

При помощи этих самых агентов китайские эмигранты использовали сервис для пересылки миллионов долларов контрабандистам. Кроме того, мошенники дурачили клиентов из США, предлагая им несуществующие призы или рабочие места, а агенты Western Union получали свой процент за пропуск платежей от одураченных американцев мошенникам.

Компания знала о происходящем в период с 2004 по 2012 годов и ничего не делала, так как это потребовало бы наказать 2 тыс. работников.

Из суммы, которую заплатит Western Union пострадавшие получат компенсации. А с 2004 года у компании накопилось более 550 тыс. жалоб, 80% которых приходится на США.

Напомним, что на конец сентября прошлого года доход компании достигал $1,4 млрд.

По материалам: Reuters, "Дело"
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Теги: western union , денежные переводы

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Western Union заплатит $586 млн за содействие мошенникам | Финансы | Дело
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