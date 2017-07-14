Задержан гендиректор компании, поставившей турбины в Крым

14 июля 2017, 08:59
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Поводом для задержания гендиректора "Силовых машин" Романа Филиппова стало подозрение в разглашении гостайны

Увеличить картинку Роман Филиппов

ФСБ России задержала генерального директора "Силовых машин" Романа Филиппова, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Фонтанка.

Источники издания сообщают, что поводом для интереса правоохранительных органов к топ-менеджеру стало подозрение в разглашении гостайны.

В Управлении ФСБ по Петербургу заявили, что 13 июля комментариев по данному вопросу не будет. Пресс-служба Силовых машин пока не комментирует факт задержания.

Информация о задержании Романа Филиппова поступила на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в оккупированный Крым.

"Турбины SGT5-2000E производятся петербургской компанией "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) — совместном предприятием Siemens и ОАО "Силовые машины", — отмечается в сообщении.

Немецкая и российская компании в 2011 году подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству и сервису больших газовых турбин. Предприятие называется Сименс Технологии Газовых Турбин (СТГТ), 65% в нем принадлежит Siemens, 35% — Силовым машинам.

17 марта 2017 года агентство Reuters сообщило о том, что немецкий концерн Siemens поставил в РФ четыре турбины якобы для строительства электростанции на Таманском полуострове.

6 июля агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия поставила газовые турбины производства немецкого концерна Siemens в Крым. 9 июля — что компания, совладельцем которой является Siemens, нанята для помощи в установке газовых турбин в Крыму. На Крым распространяются санкции Евросоюза, запрещающие европейским компаниям поставку на полуостров энергетических технологий.

7 июля в Siemens заявили, что компания создаст рабочую группу, которая проверит информацию о возможной поставке своих газовых турбин в аннексированный Россией Крым.

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают для теплоэлектростанций на территории Крыма, произведены в РФ. В тот же день в Siemens заявили, что инициируют уголовное преследование лиц, ответственных за доставку турбин компании в аннексированный Крым.

По материалам: Лига
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Теги: фсб , россия , оккупация крыма , санкции

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