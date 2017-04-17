Жизнь после СССР. Опыт Болгарии

Шаг вперед, два назад

Путь Болгарии с 1989 по 2007 сопровождался целым рядом реформ, которые позволили стране стать частью европейского сообщества. Первыми были социально-политические изменения, которые ознаменовались переходом к многопартийности, приватизацией, децентрализацией СМИ, а также изменениями в деятельности правоохранительных органах, переосмыслением понятий "права и свободы". Эти изменения прошли путем, который был ближе к постсоветским республикам, чем странам Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия). В первое десятилетие власть осела у бывшей компартийной элиты, которая преимущественно перетекла в Социалистическую партию. СМИ, несмотря на определенную диверсификацию, симпатизировали тем или иным партиям, а уровень демократии в стране остался на одном из худших уровней.

Проблемы в политической части реформ обусловили главную проблему экономических — их политизации. Первым существенным шагом в сторону рынка можно назвать приватизацию. Однако из-за пресловутой политизированности она неоднократно оттягивалась и прерывалась, и фактически стартовала в 1997 году.

Болгарская приватизация характеризовалась быстрой продажей предприятий, часто по заниженным ценам. Данный подход основывался на двух ключевых моментах: во-первых, это позволяло избавиться от убыточных производств или повысить продуктивность низкоэффективных, а, во-вторых, стране срочно требовались деньги для погашения внешних долгов. Первый пункт впоследствии стал причиной споров и пререканий разных политических сил, поскольку часть страны видела в нем всего лишь способ обогащения бывшего руководства страны. Правда, большинство таких продаж осуществлялись в пользу иностранных инвесторов. Второй же пункт породил уникальное для восточноевропейских стран явление, когда приватизация была одним из основных способов погашения долгов перед внешними кредиторами. При этом использовалась так называемая "схема Брейди", названная именем американского министра финансов и разработанная для стран Латинской Америки. В рамках этой схемы, внешние долги государства могут возвращаться внутренними ценными бумагами или же, как в случае Болгарии, правом собственности на производства.

Приватизация сопровождалась ликвидацией нерентабельных предприятий, которым не нашлось нового собственника, а также введением рынка земли. Последний изначально ограничивался мораториями на продажу, однако, в конце концов, был введен с одними из самых либеральных условий в Евросоюзе. Сейчас государство не устанавливает никаких ограничений на количество продаж земли, а также на минимальную цену. Единственным ограничителем является гражданство одной из стран ЕС.

В конце 90-х в стране была запущена реформа системы здравоохранения, которая основывалась на обязательном медицинском страховании. Однако позже про реформу "забыли" и вернулись к ней уже при более удачных экономических обстоятельствах в 2002, когда в системе появились конкурентоспособные частные клиники.

Кроме того, Болгария сотрудничала с МВФ, который определил ряд приоритетных реформ в сельскохозяйственной, налоговой и финансовой сфере. Во многом, реформы конца 90-х и начала 2000-х стали тем самым задатком страны для быстрого роста, а позже и для присоединения к ЕС.

Взлеты и падения экономики

Экономика Болгарии после развала социалистического лагеря росла очень неоднородно, и лишь частично отображала общий тренд для новых членов Евросоюза. После неблагополучных 90-х наступил стремительный рост первого десятилетия 2000-х. Переломным стал 2000-й год, когда страна продемонстрировала 5% рост, а в промежутке до 2008 года Болгария показывала в среднем 6% прибавки каждый год. Дальше последовало резкое падение 2009-го, а после затяжная рецессия и минимальный рост экономики в период восстановления страны.

Проблемным оказался именно период экономического спада, который совпал с вступлением страны в Евросоюз.

Немалую роль в падении последних лет сыграла и доля сырья в экспорте страны. Падение цен сначала на металлы и руды, а позже на топливо, привело к проседанию особенно в 2015 году. При этом внешний торговый баланс страны на протяжении всего посткоммунистического периода неизменно остается негативным.

Динамика роста потребительских цен и инфляции не существенно изменилась до и после вступления страны в Евросоюз. Реальные доходы населения также стабильно растут, что показывает сайт Евростата. Однако ощутимая разница с другими новыми членами Евросоюза и совпадение присоединения Болгарии к ЕС именно в момент экономических проблем сыграло против имиджа союза в глазах граждан страны. Тот же показатель ВВП на душу населения остается самым низким в Евросоюзе, стремительно увеличивая отставание от "номера 2" в этом списке — Румынии.

В самом Евросоюзе разводят руками и указывают на проблемы с коррупцией, которые являются виновником слабого притока инвестиций в страну, а также искаженной конкуренции.

Коррупционная ловушка

В январе 2017 года Еврокомиссия выпустила мониторинговый отчет о прогрессе Болгарских реформ. Прежде всего он касался борьбы с коррупцией, организованной преступностью и созданием независимой судебной системы. Ранее Еврокомиссия выделила эти направления работы приоритетными для новопринятых Болгарии и Румынии, а также предложила за них наибольшую возможную награду — вхождение в Шенгенскую зону.

Отчет, который выходит на регулярных основах для проверки прогресса страны, не показал особого оптимизма. "Реформы проходят не так быстро, как мы надеялись", — дипломатично сформулировала Еврокомиссия. Европейцы раскритиковали Болгарию за не проведенную судебную реформу и контролируемую судебную систему, а также за медленное продвижение в борьбе с организованной преступностью. Однако именно вопросу коррупции была посвящена большая часть отчета, подчеркивая отсутствие целостной стратегии страны в этом направлении.

Пока Европа считает пряник Шенгена достаточным мотиватором для реформ, экспертная среда, как внутри страны, так и в других странах ЕС, задумывается о применении кнута. Однако пока этот сценарий выглядит маловероятным, поскольку страны Восточной Европы все чаще жалуются на "диктат Брюсселя", а сохранение санкций против России, единая позиция во время Brexit и другие важные вопросы побуждают Брюссель не злить участников Евросоюза.

Политика Болгарии сегодня

26 марта в Болгарии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие). Традиционно для этой восточно-балканской страны соревновались условно пророссийские и проевропейские политики. Победа проевропейской партии с 5% перевесом дала надежду на продолжение курса европейской интеграции для страны, а интегрироваться есть куда. Помимо отсутствия Шенгена, проблемы есть во всем от социальной сферы, до энергетической независимости.

"Союз демократических сил", который провел основные реформы, начал стремительно терять свою популярность из-за социального напряжения. Поддержка партии постепенно падала, а на выборах блок с ее участием не смог преодолеть проходного барьера. К Евросоюзу Болгария присоединилась уже при правительстве Социалистов, которые сейчас не скрывают симпатий к Москве и обсуждают снятие европейских санкций с России.

"Объединенные патриоты" тоже больше ориентируются на Россию. Однако, если первые делают акцент на национализме, панславянизме и евроскептицизме, то вторые умело балансируют между проевропейским курсом и необходимостью дружбы с Москвой.

А вот "Движение за права и свободы" хоть и позиционирует себя как либеральная партия, однако скорее представляет собой репрезентацию национального меньшинства турков в Болгарии. И если раньше партия следовала в фарватере проевропейской политики Турции, то теперь переживает смену приоритетов вместе с резким разворотом президента Тайипа Эрдогана.

Сейчас Болгария находится в самом благополучном периоде с момента присоединения к Евросоюзу, как политически, так и экономически. Во-первых, сформировав коалицию (что будет сложно, но возможно), ГЕРБ сможет сосредоточиться на реформах, не переживая о падении рейтинга. Рост экономики и реальных доходов за последний год вышел на одни из лучших позиций в Евросоюзе, что будет играть на пользу власти. Во-вторых, в отличии от многих старых и новых членов Евросоюза, болгары не ударились в крайние идеологические течения. В отличии от Греции, разочарование мейнстримными партиями не привело к росту популистов.