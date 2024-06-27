НАБУ і САП запобігли стягненню 73 млн грн з "Укрбурштину"

Дочірньому підприємству "Укрбурштин" вдалося уникнути втрати майже 73 млн грн завдяки доказам, які зібрали НАБУ і САП.

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

В чому суть справи

Так, згідно з повідомленням органу, у вересні 2020 року тодішнє керівництво ДП уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації, яка нібито належала приватному товариству. Надалі директор "Укрбурштину" інсценував викрадення документів, внаслідок чого перед ТОВ утворився багатомільйонний борг. Після цього співучасники злочину ініціювали відкриття справи про банкрутство "Укрбурштину", аби згодом стягнути борг через відповідну процедуру.

Як згодом з’ясували детективи, ніякої документації насправді не існувало.

13 червня 2024 року Верховний Суд, зокрема дослідивши докази, зібрані детективами та прокурорами, виніс постанову, якою остаточно відмовив групі осіб у стягненні з ДП "Укрбурштин" фіктивного боргу.

Зазначається, що обвинувальний акт щодо трьох обвинувачених у схемі заволодіння коштами ДП "Укрбурштин" з лютого 2023 року перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

Засновником дочірнього підприємства "Укрбурштин" є державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (100% акцій належать державі).

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