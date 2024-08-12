Закупівля неякісних аптечок для ЗСУ на 60 млн грн: підозрюють чиновників та постачальників

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ висунули підозру колишньому начальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям у справі постачання неякісних аптечок. Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім контрактів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 мільйонів гривень.

Згодом експертиза встановила, що аптечки не відповідають встановленим стандартам, не містять усіх необхідних компонентів, а наявні препарати мають неналежну якість.



Відтак правоохоронці повідомили про підозру у бездіяльності колишньому начальнику навчального центру (ч. 4 ст. 426 КК України), начальнику медичної служби – у недбалості (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкції передбачають позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Приватним підприємцям, які постачали неякісні аптечки, повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. За це передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.