А ви готови до діджиталізації ваших мрій?

Добре відомо, що українці — нація мрійників. Щоб допомогти здійснити якомога більше мрій, UKRSIBBANK BNP Paribas Group представив унікальний для українського ринку сервіс Dreams, який запрацює у додатку UKRSIB online. Завдяки діджиталізації мрій процес їхнього втілення в життя стане набагато простішим та ефективнішим.

З дитинства нас привчають, що мріяти — добре. Тож ми регулярно уявляємо себе видатними вченими, дослідниками космосу або відомими кіноакторами. В наших мріях ми купуємо дорогі автівки, наповнюємо дім розумною побутовою технікою й відправляємо дітей на навчання закордон. Проте у реальному житті більшість мрій так і залишаються мріями через брак коштів.

"У 70% опитаних українців наразі є мрія, але найбільшим бар'єром для здійснення є нестача грошей. І наш банк може допомогти українцям наблизитись до мрій. Уявіть, що банк — це машина часу, за допомогою якої можна взяти гроші у себе в майбутньому або відправити собі в майбутнє гроші для втілення мрії. І якщо з кредитами все зрозуміло, то із завданням відправки грошей собі в майбутнє людина здатна впоратися гірше. Ми придумали рішення, яке дозволити українцям втілювати свої мрії", - зазначив Костянтин Лежнін, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group представляє сервіс для здійснення мрій Dreams, розроблений і з успіхом запущений у Швеції, а потім і в інших країнах Європи. Dreams допомагає обрати мрію, визначити необхідну суму та час, за який хочете досягти мети. Але найголовніше — унікальні інструменти сейфхаки. Вони не лише відкладають на бажане частку ваших коштів, а й допомагають корисними порадами щодо несподіваних джерел економії.

Діджиталізуйте та реалізуйте ваші мрії разом із UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Ми багатші, ніж вважаємо.

ДОВІДКА

Dreams www.getdreams.com

Шведська фінтех компанія Dreams створена 2014 році. Використовуючи науково-прикладний підхід щодо споживацької поведінки в поєднанні з досвідом клієнтів UX, Dreams дає можливість клієнтам краще орієнтуватися в їх фінансовому житті та формує ґрунтовні фінансові звички. Технологія популярного додатку Dreams, що вже допомогла 460 тис. користувачам заощадити понад 440 млн євро, буде доступна в Україні клієнтам UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — www.my.ukrsibbank.com працює на українському ринку з 1990 року. Банк прагне зробити фінансове життя клієнтів успішним, безпечним і простим. Банк пропонує високоякісні фінансові рішення відповідно до найкращих європейських фінансових послуг. 60% акцій банку належать одній з найбільших фінансових груп у світі — BNP Paribas, а 40% — ЄБРР.

Банк обслуговує понад 2 мільйони клієнтів, а 168 тис. СМБ та корпоративних компаній — лідери вітчизняної економіки та міжнародні корпорації.