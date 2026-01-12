"ТопФінанс": голосування за найкращі банки України 2026 року розпочато
Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua розпочинає голосування за найкращі банки у рейтингу "ТопФінанс-2026".
Підсумкові позиції банків у окремих номінаціях визначить таємне незалежне голосування експертного журі.
Ми обираємо лідерів банківського ринку у два етапи:
- На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде сформовано short-list з 10 банків у кожній з представлених номінацій.
- На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих банків у кожному сегменті ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер банківського ринку" за версією журналу "TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!
Онлайн голосування триватиме до 31 січня!
Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінаціїНомінація №1 "Найкращі умови обслуговування МСБ та ФОП " Номінація №2 "Найкращі інвестиційні кредити" Номінація №3 "Найкраща кредитна лінія для бізнесу " Номінація №4 "Найкращі документарні операції " Номінація №5 "Найкраще карткове рішення для бізнесу" Номінація №6 "Найкраще карткове рішення для населення" Номінація №7 "Найкращі споживчі кредити" Номінація №8 "Найкращий онлайн банкінг" Номінація №9 "Найкраща депозитна лінійка " Номінація №10 "Найкращий клієнтський сервіс"
Юрій Гусєв
Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
Катерна Рожкова
екс-перший заступник голови правління НБУ
Василь Фурман
член Ради НБУ
Михайло Кухар
Senior Economist in Ukraine Economic Outlook
Богдан Данилишин
Професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
В'ячеслав Черняховський
Генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес
Віктор Берлін
президент ЛСОУ
Сергій Мартинчук
генеральний директор Cisco Україна
Ерік Найман
засновник HUGS'FUND