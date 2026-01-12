Запланована подія 2

Голосування за найкращі банки розпочато

"ТопФінанс": голосування за найкращі банки України 2026 року розпочато

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua розпочинає голосування за найкращі банки у рейтингу "ТопФінанс-2026".

Підсумкові позиції банків у окремих номінаціях визначить таємне незалежне голосування експертного журі.

Ми обираємо лідерів банківського ринку у два етапи:

  • На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде сформовано short-list з 10 банків у кожній з представлених номінацій. 
  • На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих банків у кожному сегменті ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер банківського ринку" за версією журналу "TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!

Онлайн голосування триватиме до 31 січня!

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінації

Номінація №1 "Найкращі умови обслуговування МСБ та ФОП " Номінація №2 "Найкращі інвестиційні кредити" Номінація №3 "Найкраща кредитна лінія для бізнесу " Номінація №4 "Найкращі документарні операції " Номінація №5 "Найкраще карткове рішення для бізнесу" Номінація №6 "Найкраще карткове рішення для населення" Номінація №7 "Найкращі споживчі кредити" Номінація №8 "Найкращий онлайн банкінг" Номінація №9 "Найкраща депозитна лінійка " Номінація №10 "Найкращий клієнтський сервіс"
Запропонувати нового учасника
Склад експертного журі
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Катерина Рожкова
    Катерна Рожкова

    екс-перший заступник голови правління НБУ

  • Василь Фурман
    Василь Фурман

    член Ради НБУ

  • Михайло Кухар
    Михайло Кухар

    Senior Economist in Ukraine Economic Outlook

  • Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Професор, завідувач кафедри КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

  • В'ячеслав Черняховський
    В'ячеслав Черняховський

    Генеральний директор Асоціації Страховий Бізнес

  • Віктор Берлін
    Віктор Берлін

    президент ЛСОУ

  • Сергій Мартинчук
    Сергій Мартинчук

    генеральний директор Cisco Україна

  • Ерік Найман
    Ерік Найман

    засновник HUGS'FUND

НАЙКРАЩІ УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ МСБ ТА ФОП 
1
ОТП-Банк
ОТП-Банк
2
ПриватБанк
ПриватБанк
3
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
4
КРЕДОБАНК
КРЕДОБАНК
5
Ощадбанк
Ощадбанк
6
Південний
Південний
7
Прокредит
Прокредит
8
ПУМБ
ПУМБ
9
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
10
Таскомбанк
Таскомбанк
11
Укргазбанк
Укргазбанк
12
Укрексімбанк
Укрексімбанк
13
Sense Bank
Sense Bank
14
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
НАЙКРАЩІ ІНВЕСТИЦІЙНІ КРЕДИТИ
1
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
2
ОТП-Банк
ОТП-Банк
3
Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро
4
КРЕДОБАНК
КРЕДОБАНК
5
Ощадбанк
Ощадбанк
6
Південний
Південний
7
ПриватБанк
ПриватБанк
8
Прокредит
Прокредит
9
ПУМБ
ПУМБ
10
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
11
Таскомбанк
Таскомбанк
12
Укргазбанк
Укргазбанк
13
Укрексімбанк
Укрексімбанк
14
Sense Bank
Sense Bank
15
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
НАЙКРАЩА КРЕДИТНА ЛІНІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ 
1
ОТП-Банк
ОТП-Банк
2
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
3
Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро
4
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
5
КРЕДОБАНК
КРЕДОБАНК
6
Ощадбанк
Ощадбанк
7
Південний
Південний
8
ПРАВЕКС БАНК
ПРАВЕКС БАНК
9
ПриватБанк
ПриватБанк
10
Прокредит
Прокредит
11
ПУМБ
ПУМБ
12
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
13
Таскомбанк
Таскомбанк
14
Укргазбанк
Укргазбанк
15
Укрексімбанк
Укрексімбанк
16
Sense Bank
Sense Bank
НАЙКРАЩІ ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ 
1
ОТП-Банк
ОТП-Банк
2
Укрексімбанк
Укрексімбанк
3
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
4
КРЕДОБАНК
КРЕДОБАНК
5
Ощадбанк
Ощадбанк
6
Південний
Південний
7
ПриватБанк
ПриватБанк
8
Прокредит
Прокредит
9
ПУМБ
ПУМБ
10
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
11
Таскомбанк
Таскомбанк
12
Укргазбанк
Укргазбанк
13
Sense Bank
Sense Bank
14
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
НАЙКРАЩЕ КАРТКОВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ
1
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
2
ОТП-Банк
ОТП-Банк
3
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
4
КРЕДОБАНК
КРЕДОБАНК
5
Ощадбанк
Ощадбанк
6
Південний
Південний
7
ПриватБанк
ПриватБанк
8
Прокредит
Прокредит
9
ПУМБ
ПУМБ
10
Таскомбанк
Таскомбанк
11
Укргазбанк
Укргазбанк
12
Укрексімбанк
Укрексімбанк
13
Sense Bank
Sense Bank
14
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
НАЙКРАЩЕ КАРТКОВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
1
ОТП-Банк
ОТП-Банк
2
ПУМБ
ПУМБ
3
А-Банк
А-Банк
4
ІдеяБанк
ІдеяБанк
5
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
6
КРЕДОБАНК
КРЕДОБАНК
7
Ощадбанк
Ощадбанк
8
ПриватБанк
ПриватБанк
9
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
10
Укргазбанк
Укргазбанк
11
Універсал банк
Універсал банк
12
Sense Bank
Sense Bank
13
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
14
Альянс
Альянс
15
monobank
monobank
НАЙКРАЩІ СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ
1
ПУМБ
ПУМБ
2
ОТП-Банк
ОТП-Банк
3
А-Банк
А-Банк
4
Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро
5
ІдеяБанк
ІдеяБанк
6
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
7
КРЕДОБАНК
КРЕДОБАНК
8
Ощадбанк
Ощадбанк
9
ПриватБанк
ПриватБанк
10
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
11
Таскомбанк
Таскомбанк
12
Укргазбанк
Укргазбанк
13
Універсал банк
Універсал банк
14
Sense Bank
Sense Bank
15
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
НАЙКРАЩИЙ ОНЛАЙН БАНКІНГ
1
ОТП-Банк
ОТП-Банк
2
Sense Bank
Sense Bank
3
А-Банк
А-Банк
4
Ощадбанк
Ощадбанк
5
ПриватБанк
ПриватБанк
6
ПУМБ
ПУМБ
7
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
8
Укргазбанк
Укргазбанк
9
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
10
monobank
monobank
НАЙКРАЩА ДЕПОЗИТНА ЛІНІЙКА 
1
ОТП-Банк
ОТП-Банк
2
ПриватБанк
ПриватБанк
3
А-Банк
А-Банк
4
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
5
КРЕДОБАНК
КРЕДОБАНК
6
Ощадбанк
Ощадбанк
7
Південний
Південний
8
ПРАВЕКС БАНК
ПРАВЕКС БАНК
9
Прокредит
Прокредит
10
ПУМБ
ПУМБ
11
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
12
Укргазбанк
Укргазбанк
13
Укрексімбанк
Укрексімбанк
14
Універсал банк
Універсал банк
15
Sense Bank
Sense Bank
16
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
НАЙКРАЩИЙ КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС
1
monobank
monobank
2
ОТП-Банк
ОТП-Банк
3
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
4
Альянс
Альянс
5
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
6
Sense Bank
Sense Bank
7
Універсал банк
Універсал банк
8
Укрексімбанк
Укрексімбанк
9
Укргазбанк
Укргазбанк
10
Таскомбанк
Таскомбанк
11
А-Банк
А-Банк
12
ПУМБ
ПУМБ
13
АСВІО БАНК
АСВІО БАНК
14
ПриватБанк
ПриватБанк
15
ПРАВЕКС БАНК
ПРАВЕКС БАНК
16
Південний
Південний
17
Ощадбанк
Ощадбанк
18
КРЕДОБАНК
КРЕДОБАНК
19
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
20
Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро
21
Прокредит
Прокредит
