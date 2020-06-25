На скандальное заявление "слуги народа" уже отреагировали в постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин и потребовали отставки нардепа
В четырех сферах госзакупок локализация должна составлять 25-40% и является квалификационным критерием для участия в закупке
Сообщается, что обязанности руководителя предприятия на период расследования будет выполнять директор по стратегии и маркетингу "Электротяжмаша"
Обучение будет бесплатным и пройдет в августе в онлайн-формате
Сьогодні "на руках" у українців, згідно з даними НБУ, приблизно 140 млрд грн кредитних коштів
В феврале Binance разрешила владельцам карт Visa покупать BTC, ETH, BNB и XRP за украинскую гривню
Предложенные НКРЭКУ показатели доходности не учитывают затраты на содержание существующей инфраструктуры электросетей
В Северной Америке продажи начнутся в августе по цене от $899, а в Европе, Азии и странах Среднего Востока — в июне по цене от $999
Из-за паводка пострадали пять областей, но наиболее серьезная ситуация в Ивано-Франковской
Билеты уже можно приобрести на сайтах аэропорта и перевозчика
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Кличко остается лидером предпочтений киевлян