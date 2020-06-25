Политика

"Мы получаем детей низкого качества" — Третьякова о рожающих ради компенсаций (ВИДЕО)

На скандальное заявление "слуги народа" уже отреагировали в постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин и потребовали отставки нардепа

вчера, 22:50
"Мы получаем детей низкого качества" — Третьякова о рожающих ради компенсаций (ВИДЕО) "Мы получаем детей низкого качества" — Третьякова о рожающих ради компенсаций (ВИДЕО)
Экономика

Рада рассмотрит законопроект о локализации, который даст создать 62 тысячи рабочих мест

В четырех сферах госзакупок локализация должна составлять 25-40% и является квалификационным критерием для участия в закупке

вчера, 20:44
Рада рассмотрит законопроект о локализации, который даст создать 62 тысячи рабочих мест Рада рассмотрит законопроект о локализации, который даст создать 62 тысячи рабочих мест
Промышленность

Глава "Электротяжмаша" попросил об отстранении для проведения объективного расследования

Сообщается, что обязанности руководителя предприятия на период расследования будет выполнять директор по стратегии и маркетингу "Электротяжмаша"

вчера, 19:54
Глава "Электротяжмаша" попросил об отстранении для проведения объективного расследования Глава "Электротяжмаша" попросил об отстранении для проведения объективного расследования
Образование и карьера

Начался прием анкет на бизнес-курс "Капуста": лучшие проекты получат грант в 100 тысяч грн

Обучение будет бесплатным и пройдет в августе в онлайн-формате

вчера, 19:31
Начался прием анкет на бизнес-курс "Капуста": лучшие проекты получат грант в 100 тысяч грн Начался прием анкет на бизнес-курс "Капуста": лучшие проекты получат грант в 100 тысяч грн
Финансы

В НБУ прогнозують, що банки можуть недорахуватися мільярдів за споживчими кредитами

Сьогодні "на руках" у українців, згідно з даними НБУ, приблизно 140 млрд грн кредитних коштів

вчера, 19:18
В НБУ прогнозують, що банки можуть недорахуватися мільярдів за споживчими кредитами В НБУ прогнозують, що банки можуть недорахуватися мільярдів за споживчими кредитами
Банки

На криптобиржу Binance зашла украинская гривня

В феврале Binance разрешила владельцам карт Visa покупать BTC, ETH, BNB и XRP за украинскую гривню

вчера, 18:58
На криптобиржу Binance зашла украинская гривня На криптобиржу Binance зашла украинская гривня
Энергетика

Неэффективность тарифа "Затраты+" для содержания сетей может решить RAB — энергоэксперт

Предложенные НКРЭКУ показатели доходности не учитывают затраты на содержание существующей инфраструктуры электросетей

вчера, 18:57
Неэффективность тарифа "Затраты+" для содержания сетей может решить RAB — энергоэксперт Неэффективность тарифа "Затраты+" для содержания сетей может решить RAB — энергоэксперт
IT и Телеком

Acer выпустила новую линейку ноутбуков и планшетов

В Северной Америке продажи начнутся в августе по цене от $899, а в Европе, Азии и странах Среднего Востока — в июне по цене от $999

вчера, 18:29
Acer выпустила новую линейку ноутбуков и планшетов Acer выпустила новую линейку ноутбуков и планшетов
Происшествия

Паводок на Западной Украине: три человека погибли, пострадали 165 населенных пунктов

Из-за паводка пострадали пять областей, но наиболее серьезная ситуация в Ивано-Франковской

вчера, 18:08
Паводок на Западной Украине: три человека погибли, пострадали 165 населенных пунктов Паводок на Западной Украине: три человека погибли, пострадали 165 населенных пунктов
Транспорт

SkyUp возобновляет полеты из харьковского аэропорта Ярославского в Киев, Одессу и Львов

Билеты уже можно приобрести на сайтах аэропорта и перевозчика

вчера, 18:04
SkyUp возобновляет полеты из харьковского аэропорта Ярославского в Киев, Одессу и Львов SkyUp возобновляет полеты из харьковского аэропорта Ярославского в Киев, Одессу и Львов
важно Общество

Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о распространении коронавируса SARS-CoV-2 в мире и Украине, а также об особенностях прохождения карантина

вчера, 18:03
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется) Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)
Политика

Зеленскому стоит поддержать Кличко на выборах в мэры Киева — исследование

Кличко остается лидером предпочтений киевлян

вчера, 17:53
Зеленскому стоит поддержать Кличко на выборах в мэры Киева — исследование Зеленскому стоит поддержать Кличко на выборах в мэры Киева — исследование

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