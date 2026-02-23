Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,45

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Стартувало голосування за найкращих CEO 2026 року

Стартувало голосування рейтингу "ТОП-50 лідерів українського бізнесу" 2026 року

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» оголошує про початок голосування за найкращих керівників українських компаній, за підсумками якого експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-50 лідерів українського бізнесу.

Як ми визначимо переможців

До переліку номінантів увійшли керівники провідних компаній різних галузей економіки, зокрема ритейлу, логістики, енергетики, АПК та інших секторів.

Визначення переможців буде проходити у два етапи:

  1. На першому етапі шляхом онлайн голосування буде визначено перші 50 керівників, які мали найбільший показник впізнаваності.    
  2. На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме керівників компаній за такими критеріями:
  • стаж на керівних посадах у галузі;
  • навички антикризового менеджменту;
  • використання новацій під час роботи;
  • лідерський потенціал;
  • компетенція щодо управління змінами. 

Онлайн-голосування триватиме до 20 березня!

(!!) У разі виявлення аномальної активності у голосуванні за того чи іншого кандидата редакція залишає за собою право провести технічну перевірку процесу голосування і у разі виявлення IP-адрес з ознаками штучного "вкидання" голосів, анулювати ці голоси і не враховувати у фінальному результаті рейтингу.    

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

Запропонувати нового учасника
Склад експертного журі
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Анна Стеценко
    Анна Стеценко

    Засновниця та діюча CEO рекрутингових агенцій Indigo - Tech Recruiters та .Gidni - Executive Search

  • Амелін Анатолій
    Амелін Анатолій

    СЕО Ukrainian Institute for the Future

  • Сергій Гайдайчук
    Сергій Гайдайчук

    Засновник та президент CEO Club Ukraine

  • Юрій Остапюк
    Юрій Остапюк

    Голова ради СЕО Club Ukraine

  • Євген Пенцак
    Євген Пенцак

    Керівник програми MBAF в kmbs

  • Юлія Плієва
    Юлія Плієва

    Генеральна директорка Apple Consulting

  • Галини Калюк
    Галини Калюк

    Директорка служби маркетингу та продажів "Мономах"

  • Анна Кузенкова
    Анна Кузенкова

    Керуюча партнерка Odgers Ukraine

Номінант
1
Дмитро Спітковський
Інтергал-Буд
Дмитро Спітковський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 86
2
Олександр Гадомський
СІЧ Україна (SICH)
Олександр Гадомський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 54
3
Тетяна Андріанова
Октава Капітал
Тетяна Андріанова
СЕО, Голова комітету з корпоративної безпеки
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 52
4
Віталій Нужний
Ciklum
Віталій Нужний
Керівник в Україні
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 27
5
Євген Тафійчук
Нова пошта
Євген Тафійчук
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 25
6
Артур Золотаревський
ТОВ Ледесма агро
Артур Золотаревський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 21
7
Ельчін Мамєдов
SOCAR Energy Ukraine
Ельчін Мамєдов
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 19
8
Олександр Джуринський
Група компаній VIDI
Олександр Джуринський
СЕО та співвласник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 9
9
Владислав Лабазов
DL Solution
Владислав Лабазов
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 8
10
Михайло Шелемба
DVL (Датагруп, Volia, lifecell)
Михайло Шелемба
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 6
11
Сергій Пилипенко
Ковальська
Сергій Пилипенко
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 5
12
Олександр Комаров
Київстар
Олександр Комаров
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 5
13
Тетяна Лукинюк
Google в Україні
Тетяна Лукинюк
Керівниця
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 4
14
Віктор Іванчик
Астарта-Київ
Віктор Іванчик
Генеральний директор та співзасновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 4
15
Людмила Севрюк
БРОКАРД-Україна
Людмила Севрюк
Директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
16
Артем Бородатюк
FRACTAL (ex-Netpeak)
Артем Бородатюк
Засновник та СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
17
Володимир Костюк
Фармак
Володимир Костюк
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
18
Євген Осипов
Кернел
Євген Осипов
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
19
Мауро Лонгобардо
Арселор Міттал Кривий Ріг
Мауро Лонгобардо
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
20
Віталій Войтович
Premier Food
Віталій Войтович
Засновник та CEO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
21
Ігор Мазепа
Concorde Capital
Ігор Мазепа
Генеральний директор та засновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
22
Дмитро Шпаков
AB InBev Efes Україна
Дмитро Шпаков
Президент компанії
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
23
Олександр Перцовський
Укрзалізниця
Олександр Перцовський
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
24
Олександр Богуцький
Starlight Media
Олександр Богуцький
CEO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
25
Артем Приходько
InterContinental Kyiv
Артем Приходько
Генеральний менеджер
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
26
Галина Воробйова
"Імперіал Тобакко Продакшн Україна"
Галина Воробйова
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
27
Максим Тімченко
ДТЕК
Максим Тімченко
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
28
Лука Занотті
Інтерпайп
Лука Занотті
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
29
Максим Барабаш
Філіп Морріс Україна
Максим Барабаш
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
30
Василь Даниляк
ОККО Group
Василь Даниляк
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
31
Сергій Корецький
НАК "Нафтогаз України"
Сергій Корецький
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
32
Костянтин Єфименко
Biopharma
Костянтин Єфименко
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
33
Оксана Бєляєва
OMD Optimum Media Ukraine
Оксана Бєляєва
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
34
Алла Ванецьянц
Банк "Південний"
Алла Ванецьянц
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
35
Петро Родняк
Winner Group Ukraine
Петро Родняк
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
36
Юрій Риженков
Метінвест Холдинг
Юрій Риженков
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
37
Лоран Дюпуш
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Лоран Дюпуш
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
38
Ярослав Пахольчук
1+1 media
Ярослав Пахольчук
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
39
Олександр Дубінін
Паралель
Олександр Дубінін
Власник та генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
40
Ростислав Вовк
Kormotech
Ростислав Вовк
СЕО та співвласник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
41
Георг фон Нолкен
Контінентал Фармерз Груп
Георг фон Нолкен
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
42
Олег Хайдакін
Carlsberg Ukraine
Олег Хайдакін
Керуючий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
43
Антон Скоков
Вчасно
Антон Скоков
CEO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
44
Сергій Черненко
ПУМБ
Сергій Черненко
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
45
Андрій Вадатурський
Нібулон
Андрій Вадатурський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
46
Сергій Коваленко
Yasno
Сергій Коваленко
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
47
Олександр Конотопський
Ajax Systems
Олександр Конотопський
Голова наглядової ради
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
48
Марина Авдєєва
СК "Арсенал Страхування"
Марина Авдєєва
Голова Наглядової ради
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
49
Андрій Пивоварський
WOG
Андрій Пивоварський
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
50
Борис Марков
Корпорація "АТБ"
Борис Марков
Член Ради директорів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
51
Анна Запталова
Yves Rocher Ukraine
Анна Запталова
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
52
Михайло Лимар
Meest China
Михайло Лимар
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
53
Геннадій Сорочинський
Uni-Laman Group
Геннадій Сорочинський
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
54
Алессандро Дзанеллі
Nestle в Україні
Алессандро Дзанеллі
CEO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
55
Володимир Носов
WhiteBIT Group
Володимир Носов
Засновник та СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
56
Юрій Синиця
COLLAR Company
Юрій Синиця
Засновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
57
Володимир Дубєй
ТАСКОМБАНК
Володимир Дубєй
Голова Правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
58
Олена Кошарна
Horizon Capital
Олена Кошарна
Виконавча директорка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
59
Андрій Цегелик
Enzym Group
Андрій Цегелик
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
60
Поліна Кошарна
Suziria Group
Поліна Кошарна
Співвласниця, Голова наглядової ради
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
61
Сергій Грязнов
Ерідон
Сергій Грязнов
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
62
Сергій Орел
Добробут
Сергій Орел
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
63
Володимир Костельман
Fozzy Group
Володимир Костельман
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
64
Сергій Гришков
Uklon
Сергій Гришков
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
65
Олександр Лапко
RozetkaPay
Олександр Лапко
CEO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
66
Віталій Седлер
Intellias
Віталій Седлер
Співзасновник та CEO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
67
Юлія Бадрітдінова
McDonald's Україна
Юлія Бадрітдінова
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
68
Василь Шалига
Агросем
Василь Шалига
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
69
Владислав Бельбас
Українська бронетехніка
Владислав Бельбас
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
70
Ігор Булах
Оболонь
Ігор Булах
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
71
Дмитро Спіцин
Тева в Україні
Дмитро Спіцин
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
72
Юлія Штукатурова
GlobalLogic
Юлія Штукатурова
Group Vice President & Head of EMEA
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
73
Михайло Богатир
МЛ "ДІЛА"
Михайло Богатир
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
74
Мікаель Бьоркнерт
ПриватБанк
Мікаель Бьоркнерт
Голова Правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
75
Олена Вдовиченко
МЕТРО Україна
Олена Вдовиченко
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
76
Петро Пилипюк
Modern Expo
Петро Пилипюк
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
77
Юрій Поліщук
Фокстрот
Юрій Поліщук
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
78
Марта Труш
"Auchan Україна"
Марта Труш
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
79
Марина Павлюк
Glovo
Марина Павлюк
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
80
Марко Ткачук
IDS Ukraine
Марко Ткачук
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
81
Сергій Павлик
Bolt
Сергій Павлик
Генеральний менеджер
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
82
Богдан Кукура
UKRNAFTA
Богдан Кукура
Голова Правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
83
Олександр Дмитрієв
Corteva Agriscience
Олександр Дмитрієв
Керівник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
84
Сергій Шакалов
Kness
Сергій Шакалов
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
85
Ігор Щуров
ДТЕК Нафтогаз
Ігор Щуров
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
86
Петро Михайлишин
Епіцентр К
Петро Михайлишин
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
87
Андрій Обрізан
Дарниця
Андрій Обрізан
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
88
Андрій Здесенко
Корпорація Біосфера
Андрій Здесенко
Засновник та СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
89
Надія Омельченко
ІТ-Інтегратор
Надія Омельченко
Віце-президент
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
90
Олексій Кушилун
Укрпромінвест-Агро
Олексій Кушилун
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
91
Родіон Морозов
Укргазбанк
Родіон Морозов
Виконуючий обов'язки Голови Правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
92
Артур Мхітарян
Taryan Group
Артур Мхітарян
Засновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
93
Володимир Мудрий
ОТП Банк
Володимир Мудрий
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
94
Степан Мітіш
EPAM Україна
Степан Мітіш
Віце-президент, керівник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
95
Сергій Зайков
AFINA-group
Сергій Зайков
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
96
Адріан-Валентин Паску
Данон в Україні
Адріан-Валентин Паску
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
97
Євген Мамай
ЦУМ Київ
Євген Мамай
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
98
Євген Заїка
Acino в Україні
Євген Заїка
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
99
Гіоргі Іукурідзе
SHABO Winery
Гіоргі Іукурідзе
Співзасновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
100
Тарас Коляда
Аптечна мережа "Подорожник"
Тарас Коляда
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
101
Карлос Де Корду
Креді Агріколь Банк
Карлос Де Корду
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
102
Костянтин Холявчук
Аптека Доброго дня
Костянтин Холявчук
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
103
Євген Ніколайчук
TECHIIA холдинг
Євген Ніколайчук
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
104
Юрій Косюк
МХП
Юрій Косюк
Засновник та голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
105
Тарас Панасенко
Аврора
Тарас Панасенко
Співзасновник та генеральний директор мережі мультимаркетів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
106
Марк Петкевич
Новус Україна
Марк Петкевич
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
107
Микола Щербина
Аптечна мережа АНЦ
Микола Щербина
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
108
Андрій Усенко
М'ясторія
Андрій Усенко
СЕО та співзасновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
109
Дмитро Деркач
Юрія-Фарм
Дмитро Деркач
СЕО групи компаній
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
110
Ольга Шевченко
Мережа магазинів EVA
Ольга Шевченко
Виконавчий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
111
Олександр Фаркош
JTI Україна
Олександр Фаркош
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
112
Катерина Костерева
Terrasoft
Катерина Костерева
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
113
Тетяна Чорна
Visa
Тетяна Чорна
Віцепрезидентка та регіональна менеджерка в Україні
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
114
Ігор Червак
Lantmännen Axa
Ігор Червак
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
115
Владислав Чечоткін
Розетка
Владислав Чечоткін
Співзасновник і співвласник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
116
Василь Хмельницький
UFuture
Василь Хмельницький
Засновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
117
Ольга Устинова
Vodafone Україна
Ольга Устинова
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
118
Наталія Гуріна
Райффайзен Банк
Наталія Гуріна
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
119
Юрій Каціон
Ощадбанк
Юрій Каціон
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
120
Ерік Бернінг
АВТ Баварія
Ерік Бернінг
СЕО
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
121
Душан Мітрев
"Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед"
Душан Мітрев
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
122
Наталія Азюковська
VARUS
Наталія Азюковська
Виконавчий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
123
Вікторія Тігіпко
TA Ventures
Вікторія Тігіпко
Партнер-засновник
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
124
Олег Заплетнюк
ТАС-Агро
Олег Заплетнюк
Генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
125
Анатолій Редер
ІнтерХім
Анатолій Редер
Співвласник і генеральний директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
126
Віктор Пономаренко
Укрексімбанк
Віктор Пономаренко
Голова правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
127
Анастасія Фролова
SoftServe
Анастасія Фролова
Віцепрезидентка та менеджерка представництва в Україні
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
128
Тетяна Авраменко
Веранда на Дніпрі, Veranda on the Sea, Fenix, Fenix Beach Club
Тетяна Авраменко
СЕО та керуюча партнерка ресторанів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0