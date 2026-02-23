Стартувало голосування рейтингу "ТОП-50 лідерів українського бізнесу" 2026 року

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» оголошує про початок голосування за найкращих керівників українських компаній, за підсумками якого експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-50 лідерів українського бізнесу.

Як ми визначимо переможців

До переліку номінантів увійшли керівники провідних компаній різних галузей економіки, зокрема ритейлу, логістики, енергетики, АПК та інших секторів.

Визначення переможців буде проходити у два етапи:

На першому етапі шляхом онлайн голосування буде визначено перші 50 керівників, які мали найбільший показник впізнаваності. На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме керівників компаній за такими критеріями:

стаж на керівних посадах у галузі;

навички антикризового менеджменту;

використання новацій під час роботи;

лідерський потенціал;

компетенція щодо управління змінами.

Онлайн-голосування триватиме до 20 березня!

(!!) У разі виявлення аномальної активності у голосуванні за того чи іншого кандидата редакція залишає за собою право провести технічну перевірку процесу голосування і у разі виявлення IP-адрес з ознаками штучного "вкидання" голосів, анулювати ці голоси і не враховувати у фінальному результаті рейтингу.

Ви можете проголосувати за трьох номінантів