Стартувало голосування рейтингу "ТОП-50 лідерів українського бізнесу" 2026 року
Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» оголошує про початок голосування за найкращих керівників українських компаній, за підсумками якого експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-50 лідерів українського бізнесу.
Як ми визначимо переможців
До переліку номінантів увійшли керівники провідних компаній різних галузей економіки, зокрема ритейлу, логістики, енергетики, АПК та інших секторів.
Визначення переможців буде проходити у два етапи:
- На першому етапі шляхом онлайн голосування буде визначено перші 50 керівників, які мали найбільший показник впізнаваності.
- На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме керівників компаній за такими критеріями:
- стаж на керівних посадах у галузі;
- навички антикризового менеджменту;
- використання новацій під час роботи;
- лідерський потенціал;
- компетенція щодо управління змінами.
Онлайн-голосування триватиме до 20 березня!
(!!) У разі виявлення аномальної активності у голосуванні за того чи іншого кандидата редакція залишає за собою право провести технічну перевірку процесу голосування і у разі виявлення IP-адрес з ознаками штучного "вкидання" голосів, анулювати ці голоси і не враховувати у фінальному результаті рейтингу.
Ви можете проголосувати за трьох номінантів
Юрій Гусєв
Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
Анна Стеценко
Засновниця та діюча CEO рекрутингових агенцій Indigo - Tech Recruiters та .Gidni - Executive Search
Амелін Анатолій
СЕО Ukrainian Institute for the Future
Сергій Гайдайчук
Засновник та президент CEO Club Ukraine
Юрій Остапюк
Голова ради СЕО Club Ukraine
Євген Пенцак
Керівник програми MBAF в kmbs
Юлія Плієва
Генеральна директорка Apple Consulting
Галини Калюк
Директорка служби маркетингу та продажів "Мономах"
Анна Кузенкова
Керуюча партнерка Odgers Ukraine