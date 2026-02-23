Стартовало голосование рейтинга "Топ-50 лидеров украинского бизнеса" 2026 года
Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» объявляет о начале голосования за лучших руководителей украинских компаний, по итогам которого экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-50 Лидеров украинского бизнеса.
Как мы определим победителей
В список номинантов вошли руководители ведущих компаний разных отраслей экономики, в частности ритейла, логистики, энергетики, АПК и других секторов.
Определение победителей будет проходить в два этапа:
- На первом этапе путем онлайн-голосования будут определены первые 50 руководителей, которые имели наибольший показатель узнаваемости.
- На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать руководителей компаний по следующим критериям:
- стаж на руководящих должностях в отрасли;
- навыки антикризисного менеджмента;
- использование новаций при работе;
- лидерский потенциал;
- компетенция по управлению изменениями.
Онлайн-голосование продлится до 20 марта!
(!!) В случае выявления аномальной активности в голосовании за того или иного кандидата редакция оставляет за собой право провести техническую переверку процесса голосования и в случае выявления IP-адресов с признаками искуственного "вброса" голосов, анулировать эти голоса и не учитывать их в финальном результате рейтинга.
Вы можете проголосовать за трех номинантов
-
Юрий Гусев
Главный редактор Журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"
-
Анна Стеценко
Основательница и действующий CEO рекрутинговых агентств Indigo - Tech Recruiters и .Gidni - Executive Search
-
Амелін Анатолій
СЕО Ukrainian Institute for the Future
-
Сергій Гайдайчук
Засновник та президент CEO Club Ukraine
-
Юрій Остапюк
Голова ради СЕО Club Ukraine
-
Євген Пенцак
Керівник програми MBAF в kmbs
-
Юлія Плієва
Генеральна директорка Apple Consulting
-
Галини Калюк
Директорка служби маркетингу та продажів "Мономах"
-
Анна Кузенкова
Керуюча партнерка Odgers Ukraine