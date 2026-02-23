Стартовало голосование рейтинга "Топ-50 лидеров украинского бизнеса" 2026 года

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» объявляет о начале голосования за лучших руководителей украинских компаний, по итогам которого экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-50 Лидеров украинского бизнеса.

Как мы определим победителей

В список номинантов вошли руководители ведущих компаний разных отраслей экономики, в частности ритейла, логистики, энергетики, АПК и других секторов.

Определение победителей будет проходить в два этапа:

На первом этапе путем онлайн-голосования будут определены первые 50 руководителей, которые имели наибольший показатель узнаваемости. На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать руководителей компаний по следующим критериям:

стаж на руководящих должностях в отрасли;

навыки антикризисного менеджмента;

использование новаций при работе;

лидерский потенциал;

компетенция по управлению изменениями.

Онлайн-голосование продлится до 20 марта!

(!!) В случае выявления аномальной активности в голосовании за того или иного кандидата редакция оставляет за собой право провести техническую переверку процесса голосования и в случае выявления IP-адресов с признаками искуственного "вброса" голосов, анулировать эти голоса и не учитывать их в финальном результате рейтинга.

Вы можете проголосовать за трех номинантов