Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Стартовало голосование за лучшие CEO 2026 года

Стартовало голосование рейтинга "Топ-50 лидеров украинского бизнеса" 2026 года

Журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» объявляет о начале голосования за лучших руководителей украинских компаний, по итогам которого экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-50 Лидеров украинского бизнеса.

Как мы определим победителей

В список номинантов вошли руководители ведущих компаний разных отраслей экономики, в частности ритейла, логистики, энергетики, АПК и других секторов.

Определение победителей будет проходить в два этапа:

  1. На первом этапе путем онлайн-голосования будут определены первые 50 руководителей, которые имели наибольший показатель узнаваемости.
  2. На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать руководителей компаний по следующим критериям:
  • стаж на руководящих должностях в отрасли;
  • навыки антикризисного менеджмента;
  • использование новаций при работе;
  • лидерский потенциал;
  • компетенция по управлению изменениями.

Онлайн-голосование продлится до 20 марта!

(!!) В случае выявления аномальной активности в голосовании за того или иного кандидата редакция оставляет за собой право провести техническую переверку процесса голосования и в случае выявления IP-адресов с признаками искуственного "вброса" голосов, анулировать эти голоса и не учитывать их в финальном результате рейтинга.     

Вы можете проголосовать за трех номинантов

Предложить нового учасника
Состав экспертного жюри
  • Юрий Гусев
    Юрий Гусев

    Главный редактор Журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

  • Анна Стеценко
    Анна Стеценко

    Основательница и действующий CEO рекрутинговых агентств Indigo - Tech Recruiters и .Gidni - Executive Search

  • Амелін Анатолій
    Амелін Анатолій

    СЕО Ukrainian Institute for the Future

  • Сергій Гайдайчук
    Сергій Гайдайчук

    Засновник та президент CEO Club Ukraine

  • Юрій Остапюк
    Юрій Остапюк

    Голова ради СЕО Club Ukraine

  • Євген Пенцак
    Євген Пенцак

    Керівник програми MBAF в kmbs

  • Юлія Плієва
    Юлія Плієва

    Генеральна директорка Apple Consulting

  • Галини Калюк
    Галини Калюк

    Директорка служби маркетингу та продажів "Мономах"

  • Анна Кузенкова
    Анна Кузенкова

    Керуюча партнерка Odgers Ukraine

Номинант
1
Дмитрий Спитковский
Интеграл-Буд
Дмитрий Спитковский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 89
2
Александр Гадомский
СИЧ Украина (SICH)
Александр Гадомский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 55
3
Татьяна Андрианова
Октава капитал
Татьяна Андрианова
СЕО, Глава комитета по корпоративной безопасности
Завтра вы можете проголосовать еще раз 54
4
Александр Джуринский
Група компаний VIDI
Александр Джуринский
СЕО и совладелец
Завтра вы можете проголосовать еще раз 50
5
Марина Авдеева
СК "Арсенал Страхование"
Марина Авдеева
Глава Наблюдательного совета
Завтра вы можете проголосовать еще раз 50
6
Артур Золотаревский
ТОВ Ледесма агро
Артур Золотаревский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 39
7
Виталий Нужный
Ciklum
Виталий Нужный
Руководитель в Украине
Завтра вы можете проголосовать еще раз 33
8
Эльчин Мамедов
SOCAR Energy Ukraine
Эльчин Мамедов
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 30
9
Евгений Тафийчук
Нова пошта
Евгений Тафийчук
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 26
10
Владислав Лабазов
DL Solution
Владислав Лабазов
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 9
11
Михаил Шелемба
DVL (Датагруп, Volia, lifecell)
Михаил Шелемба
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 6
12
Сергей Пилипенко
Ковальська
Сергей Пилипенко
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 5
13
Александр Комаров
Киевстар
Александр Комаров
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 5
14
Виктор Иванчик
Астарта-Киев
Виктор Иванчик
Генеральный директор и сооснователь
Завтра вы можете проголосовать еще раз 4
15
Татьяна Лукинюк
Google в Украине
Татьяна Лукинюк
Руководитель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 4
16
Сергей Шакалов
Kness
Сергей Шакалов
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 4
17
Владимир Костюк
Фармак
Владимир Костюк
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
18
Сергей Корецкий
НАК "Нафтогаз Украины"
Сергей Корецкий
Председатель правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
19
Евгений Осипов
Кернел
Евгений Осипов
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
20
Людмила Севрюк
БРОКАРД-Украина
Людмила Севрюк
Директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
21
Артем Бородатюк
FRACTAL (ex-Netpeak)
Артем Бородатюк
Основатель и СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
22
Алла Ванецьянц
Банк "Південний"
Алла Ванецьянц
Председатель правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
23
Владимир Носов
WhiteBIT Group
Владимир Носов
Учредитель и CEO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 3
24
Дмитрий Шпаков
AB InBev Efes Украина
Дмитрий Шпаков
Президент компании
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
25
Виталий Войтович
Premier Food
Виталий Войтович
Учредитель и СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
26
Галина Воробйова
"Імпериал Тобакко Продакшн Украина"
Галина Воробйова
Председатель правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
27
Александр Перцовский
Укрзализныця
Александр Перцовский
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
28
Александр Богуцкий
Starlight Media
Александр Богуцкий
CEO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
29
Игорь Мазепа
Concorde Capital
Игорь Мазепа
Генеральный директор и основатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
30
Мауро Лонгобардо
АрселорМиттал Кривий Рог
Мауро Лонгобардо
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
31
Артем Приходько
InterContinental Kyiv
Артем Приходько
Генеральный менеджер
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
32
Максим Тимченко
ДТЭК
Максим Тимченко
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
33
Максим Барабаш
Филип Моррис Украина
Максим Барабаш
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
34
Василий Даниляк
ОККО Group
Василий Даниляк
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
35
Лука Занотти
Интерпайп
Лука Занотти
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
36
Ростислав Вовк
Kormotech
Ростислав Вовк
СЕО и совладелец
Завтра вы можете проголосовать еще раз 2
37
Александр Конотопский
Ajax Systems
Александр Конотопский
Глава наблюдательного совета
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
38
Петр Пилипюк
Modern Expo
Петр Пилипюк
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
39
Сергей Коваленко
Yasno
Сергей Коваленко
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
40
Андрей Пивоварский
WOG
Андрей Пивоварский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
41
Сергей Черненко
ПУМБ
Сергей Черненко
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
42
Олег Хайдакин
Carlsberg Ukraine
Олег Хайдакин
Управляющий директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
43
Георг фон Нолкен
Континентал Фармерз Групп
Георг фон Нолкен
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
44
Антон Скоков
Вчасно
Антон Скоков
CEO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
45
Петр Рондяк
Winner Group Ukraine
Петр Рондяк
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
46
Лоран Дюпуш
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Лоран Дюпуш
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
47
Александр Дубинин
Паралель
Александр Дубинин
Собственник и генеральній директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
48
Ярослав Пахольчук
1+1 media
Ярослав Пахольчук
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
49
Юрий Рыженков
Метинвест Холдинг
Юрий Рыженков
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
50
Константин Ефименко
Biopharma
Константин Ефименко
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
51
Оксана Беляева
OMD Optimum Media Ukraine
Оксана Беляева
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
52
Борис Марков
Корпорация "АТБ"
Борис Марков
Член Совета директоров
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
53
Андрей Вадатурский
Нибулон
Андрей Вадатурский
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
54
Андрей Цегелик
Enzym Group
Андрей Цегелик
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
55
Юлия Бадритдинова
McDonald's Украина
Юлия Бадритдинова
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
56
Алессандро Дзанелли
Nestlé в Украине 
Алессандро Дзанелли
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
57
Анна Запталова
Генеральный директор
Анна Запталова
Yves Rocher Украина
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
58
Василий Шалыга
Агросем
Василий Шалыга
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
59
Владимир Дубей
ТАСКОМБАНК
Владимир Дубей
Председатель правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
60
Владислав Бельбас
Украинская бронетехника
Владислав Бельбас
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
61
Полина Кошарная
Suziria Group
Полина Кошарная
Совладелец, Глава наблюдательного совета
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
62
Михаил Лимар
Meest China
Михаил Лимар
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
63
Игорь Булах
Оболонь
Игорь Булах
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
64
Геннадий Сорочинский
Uni-Laman Group
Геннадий Сорочинский
генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
65
Михаил Богатырь
МЛ "ДІЛА"
Михаил Богатырь
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
66
Сергей Орел
Добробут
Сергей Орел
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
67
Юрий Синица
COLLAR Company
Юрий Синица
Основатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
68
Микаэль Бёркнерт
ПриватБанк
Микаэль Бёркнерт
Председатель Правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
69
Елена Кошарна
Horizon Capital
Елена Кошарна
Исполнительный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
70
Юрий Полищук
Фокстрот
Юрий Полищук
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
71
Дмитрий Спицын
Тева в Украине
Дмитрий Спицын
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
72
Александр Дмитриев
Corteva Agriscience
Александр Дмитриев
Руководитель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
73
Александр Лапко
RozetkaPay
Александр Лапко
CEO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
74
Сергей Грязнов
Еридон
Сергей Грязнов
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
75
Богдан Кукура
UKRNAFTA
Богдан Кукура
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
76
Сергей Гришков
Uklon
Сергей Гришков
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
77
Юлия Штукатурова
GlobalLogic
Юлия Штукатурова
Group Vice President & Head of EMEA
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
78
Сергей Павлик
Bolt
Сергей Павлик
Генеральный менеджер
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
79
Виталий Седлер
Intellias
Виталий Седлер
Сооснователь и СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
80
Марко Ткачук
IDS Ukraine
Марко Ткачук
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
81
Марина Павлюк
Glovo
Марина Павлюк
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
82
Елена Вдовиченко
МЕТРО Украина
Елена Вдовиченко
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
83
Марта Труш
"Auchan Україна"
Марта Труш
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
84
Дмитрий Деркач
Юрия-Фарм
Дмитрий Деркач
СЕО группы компаний
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
85
Андрей Здесенко
Корпорация Биосфера
Андрей Здесенко
Основатель и СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
86
Игорь Щуров
ДТЭК Нефтегаз
Игорь Щуров
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
87
Артур Мхитарян
Taryan Group
Артур Мхитарян
Основатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
88
Марк Петкевич
Новус Украина
Марк Петкевич
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
89
Адриан-Валентин Паску
Данон в Украине
Адриан-Валентин Паску
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
90
Тарас Панасенко
Аврора
Тарас Панасенко
Соучредитель и генеральный директор сети мультимаркетов
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
91
Андрей Обризан
Дарница
Андрей Обризан
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
92
Тарас Коляда
Аптечна мережа "Подорожник"
Тарас Коляда
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
93
Надежда Омельченко
ІТ-Інтегратор
Надежда Омельченко
Вице-президент
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
94
Алексей Кушилун
Укрпроминвест-Агро
Алексей Кушилун
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
95
Родион Морозов
Укргазбанк
Родион Морозов
Исполняющий обязанности Главы Правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
96
Владимир Мудрый
ОТП Банк
Владимир Мудрый
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
97
Анастасия Фролова
SoftServe
Анастасия Фролова
Вице-президентка и менеджерка представительства в Украине
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
98
Степан Митиш
EPAM Украина
Степан Митиш
Вице-президент, руководитель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
99
Петр Михайлишин
Епицентр К
Петр Михайлишин
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
100
Евгений Мамай
ЦУМ Киев
Евгений Мамай
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
101
Владимир Костельман
Fozzy Group
Владимир Костельман
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
102
Екатерина Костерева
Terrasoft
Екатерина Костерева
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
103
Юрий Косюк
МХП
Юрий Косюк
Основатель и глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
104
Евгений Николайчук
TECHIIA холдинг
Евгений Николайчук
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
105
Карлос Де Корду
Креди Агриколь Банк
Карлос Де Корду
Председатель правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
106
Наталия Гурина
Райффайзен Банк
Наталия Гурина
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
107
Виктор Пономаренко
Укрэксимбанк
Виктор Пономаренко
Председатель правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
108
Николай Щербина
Аптечная сеть АНЦ
Николай Щербина
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
109
Василий Хмельницкий
UFuture
Василий Хмельницкий
Основатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
110
Олег Заплетнюк
ТАС-Агро
Олег Заплетнюк
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
111
Константин Холявчук
Аптека Доброго дня
Константин Холявчук
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
112
Ольга Шевченко
Сеть магазинов EVA
Ольга Шевченко
Исполнительный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
113
Александр Фаркош
JTI Украина
Александр Фаркош
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
114
Сергей Зайков
AFINA-group
Сергей Зайков
СЕО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
115
Татьяна Черная
Visa
Татьяна Черная
Вице-президент и региональный менеджер в Украине
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
116
Игорь Червак
Lantmännen Axa
Игорь Червак
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
117
Владислав Чечоткин
Розетка
Владислав Чечоткин
Соучредитель и совладелец
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
118
Андрей Усенко
М'ясторія
Андрей Усенко
СЕО и соучредитель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
119
Анатолий Редер
ИнтерХим
Анатолий Редер
Совладелец и генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
120
Ольга Устинова
Vodafone Украина
Ольга Устинова
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
121
Юрий Кацион
Ощадбанк
Юрий Кацион
Глава правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
122
Эрик Бернинг
АВТ Бавария
Эрик Бернинг
CEO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
123
Душан Митрев
"Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед"
Душан Митрев
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
124
Наталья Азюковская
VARUS
Наталья Азюковская
Исполнительный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
125
Виктория Тигипко
TA Ventures
Виктория Тигипко
Партнер-основатель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
126
Евгений Заика
Acino в Украине
Евгений Заика
Генеральный директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
127
Гиорги Иукуридзе
SHABO Winery
Гиорги Иукуридзе
Соучредитель
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
128
Татьяна Авраменко
Веранда на Днепре, Veranda on the Sea, Fenix, Fenix Beach Club
Татьяна Авраменко
СЕО и управляющий партнер ресторанов
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0