Репортаж Delo.ua с итальянской фабрики, которая с 1963 года славится своими традициями и качеством работы
Delo.ua спільно з Офісом розвитку МСП запустило спецпроєкт "Від знань до грошей", в якому ми будемо стежити за тим, як просувається державна програма "Доступні кредити 5-7-9%". У першому від
Запрет связан с эпидемией коронавируса на территории КНР
В 2020 году на эти автомобили наблюдается дефицит — спрос пока выше возможностей завода
Также у сервиса теперь новый логотип
Приложение украинского правительства обогнало "TikTok" по загрузкам в App Store
Суд внес в реестр требования "Укртрансгаза", "Киевводоканала", а также ООО "Техремпоставка"
Компания Илона Маска провела "ревизию" машины дистанционно
Tata Sierra появится в продаже к 2023 году
Реклама начнет появляться в сервисе видео IGTV, который Instagram запустил в 2018 году
Новая схема якобы появилась в постановлении Кабмина "О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования"
Соответствующее разрешение компании ООО "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" дал АМКУ
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бизнес/медиа бюро еkonomika+