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Китай запретил компании Foxconn перезапуск производства цифровой техники
IT и Телеком 6 минут назад

Китай запретил компании Foxconn перезапуск производства цифровой техники

Запрет связан с эпидемией коронавируса на территории КНР
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