Ціни на квартири в Україні зростають: що відбувається з попитом та орендою

У серпні 2026 року український ринок нерухомості показував різну динаміку залежно від сегмента. У багатьох регіонах продовжували зростати ціни на житло, водночас попит на новобудови знизився. На ринку оренди ситуація була протилежною: кількість охочих орендувати житло зростала, тоді як пропозиція оголошень скорочувалася. Це, своєю чергою, сприяло підвищенню цін.

Про такі тенденції повідомляє Dilo.ua з посиланням на аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA.

Новобудови: ціни зростають, а попит нестабільний

Пропозиція

У серпні в Україні продовжували працювати 85% відділів продажу новобудов. Протягом місяця в експлуатацію ввели три нові будинки загалом на п’ять секцій. Одна секція з’явилася у Києві, ще по дві – у Київській та Львівській областях.

Ціни

Вартість квадратного метра в новобудовах у серпні переважно змінювалася в межах кількох відсотків. Найбільше за місяць ціни зросли у Черкаській області – на 6,3%, та Чернівецькій – на 2,5%.

Натомість найбільше зниження вартості квадратного метра зафіксували у Миколаївській області – на 10%. У Чернігівській області ціни зменшилися на 8,9%, Житомирській – на 4,3%, Полтавській – на 4%, а Івано-Франківській – на 3,7%.

Якщо порівнювати показники за рік, найпомітніше подорожчали новобудови у Чернівецькій області – на 21%. Далі за темпами річного зростання – Тернопільська область (+20%), Івано-Франківська (+17%), Хмельницька (+16%) та Черкаська (+15%).

Нове житло в Києві й надалі демонструє висхідну цінову динаміку. За рік середня вартість квадратного метра зросла на 6,2% – у серпні вона становила $1 488. Найвищі ціни традиційно зафіксовані у Печерському районі – близько $2 839/м², тоді як найдоступніші новобудови – у Деснянському, де квадратний метр коштує в середньому $886.

Попит

У серпні динаміка попиту на новобудови суттєво відрізнялася залежно від регіону. Якщо у більшості східних областей інтерес до первинного житла скорочувався, то західні регіони демонстрували позитивну динаміку.

Найбільше зростання попиту зафіксували у Чернівецькій області – на 18%, Житомирській – на 17%, Києві – на 16% та Кіровоградській області – на 14%.

Водночас найпомітніше падіння спостерігалося на Сумщині – на 29%, Чернігівщині – на 22%, Запоріжжі – на 13% та Одещині – на 12%.

Вторинний ринок: пропозиція зростає, а ціни залежать від регіону

Пропозиція

У серпні на вторинному ринку житла продовжувала збільшуватися кількість доступних для продажу об’єктів. Найактивніше пропозиція зростала у Києві – на 43%. Значне збільшення також зафіксували у Київській області – на 24%, Сумській – на 15% та Полтавській – на 9%.

Ціни

Вартість житла на вторинному ринку змінювалася залежно від географії. У більшості західних областей у серпні квартири дорожчали, тоді як у східних та прифронтових регіонах ціни переважно знижувалися або залишалися на попередньому рівні.

Найбільше зростання вартості житла зафіксували у Черкаській області – на 10%, Чернівецькій – на 9% та Закарпатській – на 7%. Водночас на Херсонщині ціни знизилися на 9%, а в Запорізькій області – на 3%.

Найдешевші однокімнатні квартири у серпні традиційно продавалися на Херсонщині – у середньому за $15,5 тис. Найвища вартість такого житла залишалася у столиці: середня ціна однокімнатної квартири в Києві становила $89,5 тис.

У Києві протягом серпня вартість житла також переважно зростала. Найпомітніше подорожчали двокімнатні квартири. Найвищі ціни традиційно зафіксовані у Печерському районі: середня вартість однокімнатної квартири там сягає $185 тис. Найдоступніше таке житло – у Деснянському районі, де середня ціна становить близько $50 тис.

Попит

У серпні інтерес до вторинного житла переважно зростав. Найбільшу позитивну динаміку зафіксували у Рівненській області – +43%, Вінницькій – +32%, Чернівецькій та Кіровоградській – по +19%.

Водночас попит на вторинну нерухомість знизився в Одеській області на 7%, Херсонській – на 3% та Запорізькій – на 2%.

Ринок оренди: попит зростає, а вибір житла скорочується

Пропозиція

У серпні кількість оголошень про оренду житла скоротилася у більшості регіонів України. Найбільше пропозиція зменшилася у Кіровоградській області – на 33%, Волинській – на 32%, Житомирській – на 29%, Черкаській – на 23% та Рівненській – на 21%.

Водночас у низці регіонів кількість доступних для оренди квартир збільшилася. Найпомітніше – у Сумській області (+33%). Також пропозиція зросла у Полтавській (+10%), Чернігівській (+7%), Одеській (+4%) та Харківській (+2%) областях. У Києві кількість оголошень збільшилася на 10%.

Ціни

У серпні 2026 року оренда житла в Києві продовжила дорожчати. Середня вартість однокімнатної квартири досягла 31,5 тис. грн на місяць, що на 11% більше порівняно з липнем.

На Закарпатті середня ціна оренди залишилася незмінною – 22,5 тис. грн. Понад 20 тис. грн на місяць коштує оренда однокімнатної квартири також в Івано-Франківській області – 20,3 тис. грн, та Дніпропетровській – близько 20 тис. грн.

Найдоступнішою оренда залишається на Херсонщині. Середня вартість однокімнатної квартири там становить близько 3,8 тис. грн на місяць.

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві традиційно фіксують у Печерському районі – у середньому 38 тис. грн на місяць. Найдоступніший варіант – Деснянський район, де оренда коштує близько 14,7 тис. грн, що на 9% більше, ніж у липні.

Попит

У серпні інтерес до оренди житла зростав у всіх регіонах України. Найбільше збільшення попиту зафіксували у Волинській області – на 76%. Також суттєва позитивна динаміка спостерігалася у Вінницькій (+41%), Тернопільській (+37%), Чернівецькій (+36%) та Чернігівській (+34%) областях.

Найбільший розрив між кількістю доступних пропозицій та потенційних орендарів зафіксували у таких регіонах:

Тернопільська область – на одне оголошення припадає близько 20 орендарів;

Вінницька область – 17 орендарів на одну пропозицію;

Львівська область – 17 орендарів;

Чернівецька область – 15 орендарів;

Рівненська область – 14 орендарів на одне оголошення.

Нагадаємо, у серпні 2026 року ціни на житло в Одесі зросли майже в усіх сегментах. При цьому понад половина всієї пропозиції довготривалої оренди зосереджена у Приморському районі. Найбільший попит мають 1- та 2-кімнатні квартири.