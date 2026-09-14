Цены на квартиры в Украине растут: что происходит со спросом и арендой

В августе 2026 года украинский рынок недвижимости показывал разную динамику в зависимости от сегмента. Во многих регионах продолжали расти цены на жилье, в то же время спрос на новостройки снизился. На рынке аренды ситуация была противоположной: количество желающих арендовать жилье росло, в то время как предложение объявлений сокращалось. Это, в свою очередь, способствовало повышению цен.

О таких тенденциях сообщает Dilo.ua со ссылкой на аналитический отчет маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA.

Новостройки: цены растут, а спрос нестабильный

Предложение

В августе в Украине продолжали работать 85% отделов продаж новостроек. В течение месяца в эксплуатацию ввели три новых дома в общей сложности на пять секций. Одна секция появилась в Киеве, еще две – в Киевской и Львовской областях.

Цены

Стоимость квадратного метра в новостройках в августе преимущественно изменялась в пределах нескольких процентов. Больше всего за месяц цены выросли в Черкасской области – на 6,3% и Черновицкой – на 2,5%.

Наибольшее снижение стоимости квадратного метра зафиксировали в Николаевской области - на 10%. В Черниговской области цены снизились на 8,9%, Житомирской – на 4,3%, Полтавской – на 4%, а Ивано-Франковской – на 3,7%.

Если сравнивать показатели за год, заметнее всего подорожали новостройки в Черновицкой области - на 21%. Далее по темпам годового роста – Тернопольская область (+20%), Ивано-Франковская (+17%), Хмельницкая (+16%) и Черкасская (+15%).

Новое жилье в Киеве и дальше демонстрирует восходящую ценовую динамику. За год средняя стоимость квадратного метра выросла на 6,2% – в августе она составила $1 488. Самые высокие цены традиционно зафиксированы в Печерском районе – около $2 839/м², в то время как самые доступные новостройки – в Деснянском, где квадратный метр стоит в среднем $886.

Спрос

В августе динамика спроса на новостройки существенно отличалась в зависимости от региона. Если в большинстве восточных областей интерес к первичному жилью сокращался, западные регионы демонстрировали положительную динамику.

Наибольший рост спроса был зафиксирован в Черновицкой области – на 18%, Житомирской – на 17%, Киеве – на 16% и Кировоградской области – на 14%.

В то же время наиболее заметное падение наблюдалось в Сумской – на 29%, Черниговщине – на 22%, Запорожье – на 13% и Одесской области – на 12%.

Вторичный рынок: предложение растет, а цены зависят от региона

Предложение

В августе на вторичном рынке жилья продолжало увеличиваться количество доступных для продажи объектов. Самое активное предложение росло в Киеве – на 43%. Значительное увеличение также зафиксировали в Киевской области – на 24%, Сумской – на 15% и Полтавской – на 9%.

Цены

Стоимость жилья на вторичном рынке изменялась в зависимости от географии. В большинстве западных областей в августе квартиры дорожали, в то время как в восточных и прифронтовых регионах цены в основном снижались или оставались на прежнем уровне.

Наибольший рост стоимости жилья зафиксировали в Черкасской области – на 10%, Черновицкой – на 9% и Закарпатской – на 7%. В то же время в Херсонской области цены снизились на 9%, а в Запорожской области – на 3%.

Самые дешевые однокомнатные квартиры в августе традиционно продавались в Херсонской области – в среднем за $15,5 тыс. Самая высокая стоимость такого жилья оставалась в столице: средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составила $89,5 тыс.

В Киеве в течение августа стоимость жилья также в основном росла. Заметнее всего подорожали двухкомнатные квартиры. Самые высокие цены традиционно зафиксированы в Печерском районе: средняя стоимость однокомнатной квартиры там составляет $185 тыс. Самое доступное такое жилье – в Деснянском районе, где средняя цена составляет около $50 тыс.

Спрос

В августе интерес к вторичному жилью преимущественно возрастал. Наибольшую положительную динамику зафиксировали в Ровенской области – +43%, Винницкой – +32%, Черновицкой и Кировоградской – по +19%.

В то же время, спрос на вторичную недвижимость снизился в Одесской области на 7%, Херсонской – на 3% и Запорожской – на 2%.

Рынок аренды: спрос растет, а выбор жилья сокращается

Предложение

В августе количество объявлений об аренде жилья сократилось в большинстве регионов Украины. Больше всего предложение уменьшилось в Кировоградской области – на 33%, Волынской – на 32%, Житомирской – на 29%, Черкасской – на 23% и Ровенской – на 21%.

В то же время в ряде регионов количество доступных для аренды квартир увеличилось. Самое заметное – в Сумской области (+33%). Также предложение выросло в Полтавской (+10%), Черниговской (+7%), Одесской (+4%) и Харьковской (+2%) областях. В Киеве количество объявлений увеличилось на 10%.

Цены

В августе 2026 аренда жилья в Киеве продолжила дорожать. Средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла 31,5 тыс. грн в месяц, что на 11% больше по сравнению с июлем.

В Закарпатье средняя цена аренды осталась неизменной – 22,5 тыс. грн. Более 20 тыс. грн в месяц стоит аренда однокомнатной квартиры в Ивано-Франковской области – 20,3 тыс. грн, и Днепропетровской – около 20 тыс. грн.

Самая доступная аренда остается на Херсонщине. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около 3,8 тыс. грн в месяц.

Высокие цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве традиционно фиксируют в Печерском районе – в среднем 38 тыс. грн в месяц. Самый доступный вариант – Деснянский район, где аренда стоит около 14,7 тыс. грн, что на 9% больше, чем в июле.

Спрос

В августе интерес к аренде жилья рос во всех регионах Украины. Наибольшее увеличение спроса зафиксировали в Волынской области – на 76%. Также существенная положительная динамика наблюдалась в Винницкой (+41%), Тернопольской (+37%), Черновицкой (+36%) и Черниговской (+34%) областях.

Наибольший разрыв между количеством доступных предложений и потенциальных арендаторов зафиксирован в следующих регионах:

Тернопольская область – на одно объявление приходится около 20 арендаторов;

Винницкая область – 17 арендаторов на одно предложение;

Львовская область – 17 арендаторов;

Черновицкая область – 15 арендаторов;

Ровенская область – 14 арендаторов на одно объявление.

Напомним, в августе 2026 года цены на жилье в Одессе выросли почти во всех сегментах. При этом более половины всего предложения долгосрочной аренды сосредоточено в Приморском районе. Наибольшим спросом пользуются 1- и 2-комнатные квартиры.