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Агро
Замминистра АПК Денис Башлык: аграрный реестр это не инструмент для налогообложения или мобилизации фермеров
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IT и Телеком
Запрет Telegram: в Верховной Раде объяснили позицию по блокированию мессенджера
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IT и Телеком
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Перспективы устойчивого развития центров обработки данных – взгляд Schneider Electric
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IT и Телеком
"Киевстар" получил разрешение на использование нового кода сети
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Вакансии для ВСУ
Категория
IT и Телеком
Telegram анонсировал запуск монетизации рекламы в каналах
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IT и Телеком
В Украине работают над обновлением электронного суда: какие функции будут доступны
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IT и Телеком
Правительство приняло постановление, которое создаст предпосылки для будущего внедрения Европейского цифрового кошелька
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IT и Телеком
Новости компаний
Rakuten Symphony и Kyivstar подписали протокол о намерениях развивать Open RAN для восстановления Украины
Категория
IT и Телеком
Образовательные документы будут в "Дії": стартует бета-тест новой услуги
Категория
IT и Телеком
68 провайдеров получили 700 тысяч евро на обновление интернета: где улучшат связь
Категория
IT и Телеком
Рада в первом чтении поддержала законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС
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IT и Телеком
НКЭК разрешила "Киевстару" начать испытание технологии 5G
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IT и Телеком
Apple запускает спортивное приложение для iPhone
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Категория
IT и Телеком
Развитие оборонных технологий: украинские эксперты в сотрудничестве с США запустили специальную программу для стартапов
Категория
IT и Телеком
Google приостановит создание изображений людей ИИ Gemini: в чем причина
Категория
IT и Телеком
15 украинских IT-компаний попали в рейтинг лучших аутсорсеров мира
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IT и Телеком
благотворительность
EPAM Украина и БФ Лелека-Украина договорились о партнерстве в 2024 году
Категория
IT и Телеком
В Минобороны анонсировали мобильное приложение с услугами для военных
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IT и Телеком
Новости компаний
PeopleForce привлек $2 млн инвестиций от фонда Pracuj Ventures
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