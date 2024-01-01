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Денис Башлык, замминистра Минагрополитики, заместитель Минагро
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Агро

Замминистра АПК Денис Башлык: аграрный реестр это не инструмент для налогообложения или мобилизации фермеров

Telegram анонсировал запуск монетизации рекламы в каналах
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IT и Телеком

Telegram анонсировал запуск монетизации рекламы в каналах

суд
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IT и Телеком

В Украине работают над обновлением электронного суда: какие функции будут доступны

Правительство приняло постановление, которое создаст предпосылки для будущего внедрения Европейского цифрового кошелька
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IT и Телеком

Правительство приняло постановление, которое создаст предпосылки для будущего внедрения Европейского цифрового кошелька

Rakuten Symphony и Kyivstar подписали протокол о намерениях развивать Open RAN для восстановления Украины
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IT и Телеком

Новости компаний Rakuten Symphony и Kyivstar подписали протокол о намерениях развивать Open RAN для восстановления Украины

Образовательные документы будут в "Дії": стартует бета-тест новой услуги
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IT и Телеком

Образовательные документы будут в "Дії": стартует бета-тест новой услуги

интернет
Категория
IT и Телеком

68 провайдеров получили 700 тысяч евро на обновление интернета: где улучшат связь

Рада в первом чтении поддержала законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС
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IT и Телеком

Рада в первом чтении поддержала законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

НКЭК разрешила "Киевстару" начать испытание технологии 5G
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IT и Телеком

НКЭК разрешила "Киевстару" начать испытание технологии 5G

iPhone. Фото: Depositphotos
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IT и Телеком

Apple запускает спортивное приложение для iPhone

Развитие оборонных технологий: украинские эксперты в сотрудничестве с США запустили специальную программу для стартапов
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IT и Телеком

Развитие оборонных технологий: украинские эксперты в сотрудничестве с США запустили специальную программу для стартапов

Google приостановит создание изображений людей ИИ Gemini: в чем причина
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IT и Телеком

Google приостановит создание изображений людей ИИ Gemini: в чем причина

15 украинских IT-компаний попали в рейтинг лучших аутсорсеров мира
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IT и Телеком

15 украинских IT-компаний попали в рейтинг лучших аутсорсеров мира

EPAM Украина и БФ Лелека-Украина договорились о партнерстве в 2024 году
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IT и Телеком

благотворительность EPAM Украина и БФ Лелека-Украина договорились о партнерстве в 2024 году

В Минобороны анонсировали мобильное приложение с услугами для военных
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IT и Телеком

В Минобороны анонсировали мобильное приложение с услугами для военных

PeopleForce привлек $2 млн инвестиций от фонда Pracuj Ventures
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IT и Телеком

Новости компаний PeopleForce привлек $2 млн инвестиций от фонда Pracuj Ventures