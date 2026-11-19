Китайская технологическая компания Lenovo отчиталась о росте выручки во втором квартале на 48% — до 30,2 миллиарда долларов, что превысило консенсус-прогноз шести аналитиков LSEG на уровне 27,6 миллиарда долларов. Основным драйвером финансовых показателей стал высокий спрос на решения искусственного интеллекта, в частности серверы и оборудование для центров обработки данных.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В то же время, по гонконгским стандартам бухгалтерского учета (HKFRS) компания зафиксировала чистый убыток в размере 640 миллионов долларов против 340 миллионов долларов чистой прибыли годом ранее, однако скорректированная чистая прибыль выросла на 166% — до 1,4 миллиарда долларов.

В компании объяснили, что скорректированный показатель не учитывает неденежные бухгалтерские статьи, связанные с вариантами и конвертируемыми облигациями, выпущенными в рамках стратегического партнерства с саудовской производственно-технологической компанией Alat.

Ключевые показатели бизнес-подразделений Lenovo

Инфраструктурное направление. Подразделение Infrastructure Solutions Group, производящее серверы и оборудование для дата-центров, показало лучший квартал в своей истории, увеличив выручку на 178% в годовом исчислении — до 11,3 миллиарда долларов.

Решения для искусственного интеллекта. Доход компании, связанный с ИИ, подскочил на 79% и достиг 10,8 миллиарда долларов, обеспечив 36% от общей выручки группы.

Потребительские устройства. Подразделение персональных компьютеров, планшетов и смартфонов, на которое пришлось около 60% совокупного дохода за квартал, выросло на 15%.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo привлечет $2 млрд от международных банков для удешевления своих долгов. Компания планирует получить кредит на сумму 2 миллиарда долларов по более низкой стоимости обслуживания, чем предыдущий инструмент финансирования, который она намерена погасить.