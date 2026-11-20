Национальный банк Украины подвел итоги работы банковского сектора за третий квартал 2026 года. Среди основных тенденций – рост кредитования, изменение структуры банковских активов, замедление притока депозитов и сохранение высокой устойчивости финансовых учреждений.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Регулятор выделил пять ключевых выводов по результатам квартала.

1. Кредитование стало главным источником роста активов банков

В течение июля-сентября единственным фактором прироста банковских активов было кредитование. В то же время объемы вложений банков в депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократились.

2. Темпы кредитования бизнеса несколько замедлились

Чистый гривневый кредитный портфель предприятий рос медленнее, чем в прошлом квартале. Тем не менее, годовые темпы кредитования оставались высокими: в сентябре прирост составил 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3. Банки ожидают усиления кредитных рисков

Качество кредитного портфеля банков остается высоким. В то же время, финансовые учреждения прогнозируют рост кредитных рисков, что уже сопровождается увеличением отчислений в резервы.

Сдерживать реализацию рисков помогают меры банков по понижению долговой нагрузки заемщиков, а также регуляторная политика НБУ. В частности, речь идет о поддержке доступа к финансированию предприятий, работающих в секторах, важных для обороноспособности и экономической устойчивости страны.

4. Срочные депозиты населения растут быстрее средств к вопросу

В третьем квартале приток клиентских средств в банки несколько замедлился по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

В то же время меняется структура сбережений населения: срочные гривневые депозиты увеличиваются быстрее средств на счетах до востребования. Это положительно влияет на структуру фондирования банков денежными средствами физических лиц.

5. Банковская система сохраняет устойчивость, но имеет налоговый вызов

Банковский сектор остается устойчивым и обладает достаточным уровнем капитализации. Это подтвердили результаты стресс-тестирования финансовых учреждений.

В то же время, одним из главных факторов, который может ограничивать дальнейшее наращивание кредитования, НБУ называет сохранение ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году.

Напомним, Национальный банк Украины приступил к общественному обсуждению изменений к правилам депозитарной и клиринговой деятельности. Проект предусматривает урегулирование расчетов по операциям с ценными бумагами на организованных рынках, обновление нормативной базы и учет международных стандартов.