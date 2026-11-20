Національний банк України підбив підсумки роботи банківського сектору за третій квартал 2026 року. Серед основних тенденцій - зростання кредитування, зміна структури банківських активів, уповільнення припливу депозитів і збереження високої стійкості фінансових установ.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Регулятор виокремив п’ять ключових висновків за результатами кварталу.

1. Кредитування стало головним джерелом зростання активів банків

Упродовж липня-вересня єдиним чинником приросту банківських активів було кредитування. Водночас обсяги вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) скоротилися.

2. Темпи кредитування бізнесу дещо сповільнилися

Чистий гривневий кредитний портфель підприємств зростав повільніше, ніж у попередньому кварталі. Попри це, річні темпи кредитування залишалися високими: у вересні приріст становив 32,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

3. Банки очікують посилення кредитних ризиків

Якість кредитного портфеля банків залишається високою. Водночас фінансові установи прогнозують зростання кредитних ризиків, що вже супроводжується збільшенням відрахувань до резервів.

Стримувати реалізацію ризиків допомагають заходи банків зі зниження боргового навантаження позичальників, а також регуляторна політика НБУ. Зокрема, йдеться про підтримку доступу до фінансування підприємств, що працюють у секторах, важливих для обороноздатності та економічної стійкості країни.

4. Строкові депозити населення зростають швидше за кошти до запитання

У третьому кварталі приплив клієнтських коштів до банків дещо сповільнився порівняно з попередніми трьома місяцями.

Водночас змінюється структура заощаджень населення: строкові гривневі депозити збільшуються швидше, ніж кошти на рахунках до запитання. Це позитивно впливає на структуру фондування банків коштами фізичних осіб.

5. Банківська система зберігає стійкість, але має податковий виклик

Банківський сектор залишається стійким і має достатній рівень капіталізації. Це підтвердили результати стрес-тестування фінансових установ.

Водночас одним із головних чинників, що може обмежувати подальше нарощування кредитування, НБУ називає збереження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році.

Нагадаємо, Національний банк України розпочав громадське обговорення змін до правил депозитарної та клірингової діяльності. Проєкт передбачає врегулювання розрахунків за операціями з цінними паперами на організованих ринках, оновлення нормативної бази та врахування міжнародних стандартів.