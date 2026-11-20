У ніч на 20 листопада українські безпілотники атакували місто Дорогобуж у Смоленській області Росії. Ціллю удару став місцевий хімічний завод “Дорогобуж”, де виробляють компоненти для вибухівки.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Підприємство випускає сировину для вибухових речовин

ПАТ "Дорогобуж" є найбільшим заводом регіону та входить до групи «Акрон» російського мільярдера В'ячеслава Кантора.

Завод випускає аміак, азотну кислоту та мінеральні добрива, забезпечуючи близько 11% загальноросійського виробництва аміачної селітри.

Продукція підприємства має подвійне призначення і активно використовується для виготовлення вибухівки.

Це вже не перша атака на об'єкт — 25 лютого в результаті атаки безпілотників було уражено та знищено виробничі потужності з випуску аміачної селітри разом зі складами зберігання продукції.

За даними моніторингового каналу Exilenova+ та відео очевидців, на території підприємства після влучань пролунав вибух. Місцева влада наслідки атаки офіційно не коментувала.

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ЗСУ регулярно завдають ударів по хімзаводах у тилу РФ, які працюють на оборону. У жовтні дрони атакували "Тольяттикаучук" у Самарській області, пермський "Азот", волгоградський "Каустик", а також Редкінський дослідний завод під Твер'ю, що пов'язаний із виробництвом палива для ракет Х-55 та Х-101.

Раніше під ударами опинялися хімічні підприємства у Череповці, Невинномиську, Россоші та Самарській області.

Нагадаємо, 28 жовтня промислові об'єкти на території Росії зазнали ударів. Загоряння виникло на Новолипецькому металургійному комбінаті (НЛМК), а в Тульській області атаковано хімічний завод "Азот".