Національний банк України розпочав громадське обговорення змін до правил депозитарної та клірингової діяльності. Проєкт передбачає врегулювання розрахунків за операціями з цінними паперами на організованих ринках, оновлення нормативної бази та врахування міжнародних стандартів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Що пропонує змінити Нацбанк

Зміни стосуються кількох напрямів роботи депозитарної системи та порядку проведення операцій із цінними паперами.

Зокрема, регулятор пропонує врегулювати механізм розрахунків за правочинами, укладеними на організованих ринках капіталу, за принципом «поставка цінних паперів без оплати».

Також проєкт передбачає приведення нормативного документа у відповідність до чинного законодавства у сфері депозитарної діяльності. Йдеться, зокрема, про положення Закону України «Про депозитарну діяльність» та нормативні вимоги щодо припинення депозитарною установою відповідної діяльності.

Ще однією метою змін є виконання рекомендацій, наданих депозитарію Національного банку за результатами оцінювання його відповідності міжнародним стандартам оверсайту.

Таким чином, запропоновані оновлення мають врегулювати окремі процедури розрахунків на ринках капіталу та узгодити роботу депозитарію НБУ з актуальними законодавчими й міжнародними вимогами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ застосував санкції до чотирьох фінансових установ, виявивши порушення в роботі ломбарду та трьох фінансових компаній. Тоді регулятор видав вимоги про усунення порушень ломбарду "Оріон-Т" і фінансовій компанії "Конкорд Факторинг", виніс письмове застереження компанії "Веллфін" та зупинив окремий вид операцій "Кредит Каса".