Китайська PDD Holdings (власник Temu) відзвітувала про кращий за очікування прибуток за третій квартал. На цьому тлі акції компанії зросли більш ніж на 6% на передринкових торгах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Компанія скоротила маркетинг

За даними LSEG, скоригований чистий прибуток PDD Holdings сягнув 31 млрд юанів ($4,65 млрд), тоді як аналітики Волл-стріт прогнозували показник на рівні 28,03 млрд юанів.

Досягти такого результату вдалося завдяки скороченню витрат на продажі та маркетинг приблизно на 17% — до 25,3 млрд юанів.

Водночас квартальна виручка компанії залишилася на рівні минулого року і склала 108,3 млрд юанів, що виявилося нижчим за середній прогноз експертів у 115,97 млрд юанів.

Конкуренти переманюють покупців

У Китаї оператор Pinduoduo веде жорстку боротьбу з платформами Alibaba (Taobao і Tmall), JD.com та сервісом Douyin від ByteDance, використовуючи масштабні знижки та субсидії.

Гендиректор WPIC Marketing + Technologies Джейкоб Кук зазначає, що через економічний спад основна аудиторія Pinduoduo стала обережнішою у витратах, а сервіс Douyin наразі ефективніше стимулює покупців до імпульсивних дешевих покупок.

Мита ЄС б’ють по продажах Temu

На закордонних ринках маркетплейс Temu стикається зі зростаючим тиском регуляторів і торговельними бар'єрами. У США платформа успішно адаптувалася до тарифів на китайський імпорт і скасування безмитного ввезення дешевих товарів (правила de minimis), перейшовши на роботу з місцевими складами та продавцями.

Натомість критично важливий для компанії європейський ринок зазнає втрат через запроваджений у липні збір ЄС у розмірі 3 євро на дрібні посилки, які раніше ввозилися без мита за вартості до 150 євро (про аналогічне падіння доходів AliExpress на 8% у четвер повідомила і Alibaba).

Нагадаємо, раніше ЄС оштрафував Temu за порушення правил онлайн-торгівлі на €200 млн через нездатність запобігти продажу незаконних і небезпечних товарів на своїй платформі.