Під час масованої атаки Росії в ніч на 20 листопада зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на кількох ділянках. Через це частина поїздів затримується, а залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

У компанії наголосили, що попри одну з наймасштабніших ракетно-дронових атак, рух поїздів продовжується. Водночас залізничники дотримуються посилених заходів безпеки. У разі виникнення загрози для пасажирів і працівників проводять евакуацію.

В "Укрзалізниці" зазначили, що ніч була особливо складною для моніторингових груп та залізничників, які перебували на чергуванні.

Як курсує транспорт у Києві та області

Київська кільцева електричка вже відновлює рух. Вона допоможе пасажирам дістатися з лівого берега столиці на правий і у зворотному напрямку.

Приміські поїзди в Києві та області також продовжують курсувати. Рух організовано з урахуванням поточної безпекової ситуації.

Які поїзди затримуються

Через постійні загрози та пошкодження залізничної інфраструктури низка поїздів наразі рухається із затримками.

Актуальну інформацію про запізнення та зміни в русі пасажири можуть перевірити на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Залізничні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ділянок. У компанії запевнили, що докладають зусиль для якнайшвидшого повернення інфраструктури до повноцінної роботи.

Нагадаємо, через російську атаку у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилася частина мешканців Києва та Дніпропетровщини.