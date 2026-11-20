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Атака РФ пошкодила залізничну інфраструктуру: які поїзди затримуються
Під час масованої атаки Росії в ніч на 20 листопада зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на кількох ділянках. Через це частина поїздів затримується, а залізничники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.
У компанії наголосили, що попри одну з наймасштабніших ракетно-дронових атак, рух поїздів продовжується. Водночас залізничники дотримуються посилених заходів безпеки. У разі виникнення загрози для пасажирів і працівників проводять евакуацію.
В "Укрзалізниці" зазначили, що ніч була особливо складною для моніторингових груп та залізничників, які перебували на чергуванні.
Як курсує транспорт у Києві та області
Київська кільцева електричка вже відновлює рух. Вона допоможе пасажирам дістатися з лівого берега столиці на правий і у зворотному напрямку.
Приміські поїзди в Києві та області також продовжують курсувати. Рух організовано з урахуванням поточної безпекової ситуації.
Які поїзди затримуються
Через постійні загрози та пошкодження залізничної інфраструктури низка поїздів наразі рухається із затримками.
Актуальну інформацію про запізнення та зміни в русі пасажири можуть перевірити на офіційному сайті "Укрзалізниці".
Залізничні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ділянок. У компанії запевнили, що докладають зусиль для якнайшвидшого повернення інфраструктури до повноцінної роботи.
Нагадаємо, через російську атаку у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилася частина мешканців Києва та Дніпропетровщини.