“Укрзалізниця” отримала п’ять нових вантажопасажирських автомобілів, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на залізничній інфраструктурі. До кінця 2026 року планують передати компанії ще сім машин - загальна кількість техніки становитиме 12 одиниць.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міністерства з відновлення, інфораструктури та транспорта.

Автомобілі допоможуть ремонтним бригадам швидше діставатися до пошкоджених ділянок залізниці та перевозити необхідне обладнання. Зокрема, йдеться про транспортування працівників, колійного інструменту та засобів малої механізації.

Передача техніки відбулася в межах проєкту RELINC, який реалізують за підтримки Світового банку та країн-партнерів. У заході взяли участь заступник міністра Володимир Шемаєв, голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський та представники компанії.

За словами Володимира Шемаєва, оновлення технічного оснащення залізничників залишається одним із напрямів співпраці Міністерства та Укрзалізниці. Надалі такі ініціативи планують розширювати за підтримки міжнародних партнерів.

Яку техніку вже закупили для Укрзалізниці

Від початку реалізації проєкту RELINC у 2023 році для потреб Укрзалізниці придбали 200 вагонів-фітингових платформ і 89 одиниць будівельної техніки, яку використовують, зокрема, для ремонту мостів.

Крім того, триває виробництво 20 сучасних електровозів.

Оновлення рухомого складу та спеціалізованої техніки має посилити можливості залізничників з оперативного відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і підтримувати стабільність залізничних перевезень.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” розпочала продаж непрофільної та надлишкової нерухомості через систему Prozorro.Продажі. Перші об’єкти вже з’явилися на аукціонах. Загалом компанія планує реалізувати адміністративні будівлі, склади, виробничі приміщення, торговельні об’єкти та спортивно-оздоровчі комплекси в кількох регіонах України.