“Укрзалізниця” розпочала продаж непрофільної та надлишкової нерухомості через систему Prozorro.Продажі. Перші об’єкти вже з’явилися на аукціонах. Загалом компанія планує реалізувати адміністративні будівлі, склади, виробничі приміщення, торговельні об’єкти та спортивно-оздоровчі комплекси в кількох регіонах України.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба УЗ.

Про плани реалізувати майно, яке не використовується в основній діяльності залізниці, "Укрзалізниця" оголосила ще у вересні. Тоді під час зустрічі з представниками ринку нерухомості потенційним інвесторам презентували 25 об’єктів у різних областях України, зокрема розповіли про їхнє розташування та характеристики.

Після презентації та зацікавленості з боку ринку компанія провела незалежну оцінку нерухомості й підготувала її до продажу.

Серед перших пропозицій - майно ВП "Адабаський кар’єр" у Кіровоградській області та кілька інших об’єктів у різних регіонах країни. Потенційні покупці можуть оглянути нерухомість за попередньою домовленістю.

Нові лоти з'являтимуться на платформі Prozorro.Продажі поступово. Отримані від реалізації кошти стануть додатковим джерелом доходу для "Укрзалізниці". У компанії наголошують на важливості таких надходжень на тлі скорочення обсягів вантажних перевезень і зростання вартості енергоресурсів.

Як пояснюють у компанії, частина активів роками не використовувалася в роботі залізниці, однак потребувала постійних витрат на утримання. Продаж нерухомості має допомогти скоротити ці видатки, а нові власники зможуть знайти для об’єктів практичне застосування.

Яку нерухомість продаватиме "Укрзалізниця"

До переліку активів, які планують виставляти на аукціони, увійдуть:

адміністративні та службові будівлі;

виробничі й складські приміщення;

торговельні об’єкти;

заклади харчування;

спортивно-оздоровчі комплекси.

Нерухомість розташована у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Участь в аукціонах зможуть взяти інвестори, девелопери, підприємства та приватні покупці. Продаж непрофільних активів є частиною масштабної програми оптимізації витрат "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялось, що Європейський інвестиційний банк планує надати "Укрзалізниці" €100 млн на першочерговий ремонт інфраструктури та локомотивів. Ще близько $100 млн компанія може отримати від Трастового фонду Світового банку на придбання вживаних локомотивів.