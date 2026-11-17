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"Укрзалізниця" позбувається зайвої нерухомості: які об’єкти можна придбати
“Укрзалізниця” розпочала продаж непрофільної та надлишкової нерухомості через систему Prozorro.Продажі. Перші об’єкти вже з’явилися на аукціонах. Загалом компанія планує реалізувати адміністративні будівлі, склади, виробничі приміщення, торговельні об’єкти та спортивно-оздоровчі комплекси в кількох регіонах України.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба УЗ.
Про плани реалізувати майно, яке не використовується в основній діяльності залізниці, "Укрзалізниця" оголосила ще у вересні. Тоді під час зустрічі з представниками ринку нерухомості потенційним інвесторам презентували 25 об’єктів у різних областях України, зокрема розповіли про їхнє розташування та характеристики.
Після презентації та зацікавленості з боку ринку компанія провела незалежну оцінку нерухомості й підготувала її до продажу.
Серед перших пропозицій - майно ВП "Адабаський кар’єр" у Кіровоградській області та кілька інших об’єктів у різних регіонах країни. Потенційні покупці можуть оглянути нерухомість за попередньою домовленістю.
Нові лоти з'являтимуться на платформі Prozorro.Продажі поступово. Отримані від реалізації кошти стануть додатковим джерелом доходу для "Укрзалізниці". У компанії наголошують на важливості таких надходжень на тлі скорочення обсягів вантажних перевезень і зростання вартості енергоресурсів.
Як пояснюють у компанії, частина активів роками не використовувалася в роботі залізниці, однак потребувала постійних витрат на утримання. Продаж нерухомості має допомогти скоротити ці видатки, а нові власники зможуть знайти для об’єктів практичне застосування.
Яку нерухомість продаватиме "Укрзалізниця"
До переліку активів, які планують виставляти на аукціони, увійдуть:
- адміністративні та службові будівлі;
- виробничі й складські приміщення;
- торговельні об’єкти;
- заклади харчування;
- спортивно-оздоровчі комплекси.
Нерухомість розташована у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Участь в аукціонах зможуть взяти інвестори, девелопери, підприємства та приватні покупці. Продаж непрофільних активів є частиною масштабної програми оптимізації витрат "Укрзалізниці".
Раніше повідомлялось, що Європейський інвестиційний банк планує надати "Укрзалізниці" €100 млн на першочерговий ремонт інфраструктури та локомотивів. Ще близько $100 млн компанія може отримати від Трастового фонду Світового банку на придбання вживаних локомотивів.