RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Готівковий курс:

USD

46,36

46,15

EUR

51,91

51,66

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

"Укрзалізниця" шукає орендарів для приміщень у шести регіонах: призначення, площа та ціна

потяг, вокзал, Укрзалізниця
"Укрзалізниця" здає в оренду понад 2,3 тис. кв. м нерухомості по Україні / Вікіпедія

"Укрзалізниця" виставила на аукціони понад 2,3 тис. кв. м нерухомості в різних регіонах України. Приміщення можна орендувати під склади, офіси, виробництво, торгівлю, спортивні та соціально-побутові послуги.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Серед найбільших об'єктів:

  • Ужгород — 1 181 кв. м для ремонту автотехніки. Стартова орендна плата — 398,54 тис. грн на місяць;     
  • Придніпровська залізниця — понад 900 кв. м під склади. Стартова плата — 24,156 тис. грн на місяць; 
  • Придніпровська залізниця — понад 900 кв. м під склади. Стартова плата — 24,156 тис. грн на місяць; 
  • Одеса — 302,4 кв. м під офіси, спортивні або навчально-тренувальні послуги. Стартова плата — 42,756 тис. грн на місяць; 
  • Львів — 266 кв. м під офіси. Стартова плата — 47,256 тис. грн на місяць; 
  • Дніпро — 215 кв. м під офіси, соціальні, юридичні та консультативні послуги. Стартова плата — 20,979 тис. грн на місяць; 
  • Київ — 205 кв. м під виробництво або склади. Стартова плата — 62,75 тис. грн на місяць.

Які ще приміщення здають в оренду

10 листопада також заплановані аукціони з оренди менших площ:

  • 49,9 кв. м у Львівській області під торгівлю, крім підакцизних товарів; 
  • 26,8 кв. м у Харкові під побутові приміщення; 
  • 10 кв. м у Вінницькій області для розміщення обладнання мобільного зв'язку.

Окремо виставили два приміщення площею по 2 кв. м: у Вінницькій області — для вендингового автомата, а у Дніпропетровській області — для телекомунікаційного обладнання.

Усі зазначені торги мають відбутися 10 листопада. 

Нагадаємо, у серпні “Укрзалізниця” виставила на аукціони в системі Prozorro.Продажі низку приміщень і площ на вокзалах Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Яремча та Лозової. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності