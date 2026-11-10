"Укрзалізниця" шукає орендарів для приміщень у шести регіонах: призначення, площа та ціна

"Укрзалізниця" виставила на аукціони понад 2,3 тис. кв. м нерухомості в різних регіонах України. Приміщення можна орендувати під склади, офіси, виробництво, торгівлю, спортивні та соціально-побутові послуги.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Серед найбільших об'єктів:

Ужгород — 1 181 кв. м для ремонту автотехніки. Стартова орендна плата — 398,54 тис. грн на місяць;

Придніпровська залізниця — понад 900 кв. м під склади. Стартова плата — 24,156 тис. грн на місяць;

Придніпровська залізниця — понад 900 кв. м під склади. Стартова плата — 24,156 тис. грн на місяць;

О деса — 302,4 кв. м під офіси, спортивні або навчально-тренувальні послуги. Стартова плата — 42,756 тис. грн на місяць;

Львів — 266 кв. м під офіси. Стартова плата — 47,256 тис. грн на місяць;

Дніпро — 215 кв. м під офіси, соціальні, юридичні та консультативні послуги. Стартова плата — 20,979 тис. грн на місяць;

Київ — 205 кв. м під виробництво або склади. Стартова плата — 62,75 тис. грн на місяць.

Які ще приміщення здають в оренду

10 листопада також заплановані аукціони з оренди менших площ:

49,9 кв. м у Львівській області під торгівлю, крім підакцизних товарів;

26,8 кв. м у Харкові під побутові приміщення;

10 кв. м у Вінницькій області для розміщення обладнання мобільного зв'язку.

Окремо виставили два приміщення площею по 2 кв. м: у Вінницькій області — для вендингового автомата, а у Дніпропетровській області — для телекомунікаційного обладнання.

Усі зазначені торги мають відбутися 10 листопада.

Нагадаємо, у серпні “Укрзалізниця” виставила на аукціони в системі Prozorro.Продажі низку приміщень і площ на вокзалах Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Яремча та Лозової.