"Укрзалізниця" шукає орендарів вільних площ на Одеському вокзалі: що виставлять на аукціон

"Укрзалізниця" має намір передати в оренду два приміщення на залізничному вокзалі в Одесі. Ці площі наразі не задіяні для обслуговування пасажирів чи потреб самого вокзалу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

Передача майна в оренду дозволить компанії залучити додаткові кошти, а також знизити витрати на сплату комунальних послуг та утримання будівлі.

Перед проведенням торгів "Укрзалізниця" організовує зустріч із потенційними орендарями. На цій зустрічі презентують об'єкти та обговорять деталі аукціону.

Які приміщення пропонують під оренду

До переліку об'єктів оренди увійшли:

заклад громадського харчування з правом продажу підакцизних товарів площею 415,5 м² (фасадна частина лівого крила вокзалу з боку вулиці Старосінної);

магазин із продажу продовольчих і непродовольчих товарів площею 187,8 м² (вихід на перон з боку вулиці Старосінної).

Нагадаємо, у квітні “Укрзалізниця” провела аукціони з передачі в оренду комерційних площ на залізничних вокзалах. Серед лотів були місця для кавоматів, вендінгових автоматів, банкоматів, закладів харчування та складських приміщень.