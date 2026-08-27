"Укрзализныця" ищет арендаторов свободных площадей на Одесском вокзале: что выставят на аукцион

"Укрзализныця" намерена передать в аренду два помещения на железнодорожном вокзале в Одессе. Эти площади пока не задействованы для обслуживания пассажиров или нужд самого вокзала.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Передача имущества в аренду позволит компании привлечь дополнительные средства, а также снизить расходы на оплату коммунальных услуг и содержание здания.

Перед проведением торгов "Укрзализныця" организует встречу с потенциальными арендаторами. На этой встрече будут представлены объекты и обсуждены детали аукциона.

Какие помещения предлагают в аренду

В список объектов аренды вошли:

заведение общепита с правом продажи подакцизных товаров площадью 415,5 м² (фасадная часть левого крыла вокзала со стороны улицы Старосенной);

магазин по продаже продовольственных и непродовольственных товаров площадью 187,8 м² (выход на перрон со стороны улицы Старосенной).

Напомним, в апреле"Укрзализныця" провела аукционы по передаче в аренду коммерческих площадей на железнодорожных вокзалах. Среди лотов были места для кофематов, вендинговых автоматов, банкоматов, заведений питания и складских помещений.