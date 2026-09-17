Минфин утвердил критерии определения публичных инвестиционных проектов

Министерство финансов утвердило методические рекомендации, определяющие, когда государственную или местную инициативу следует оформлять как публичный инвестиционный проект, а когда капитальные расходы можно планировать без подготовки ПИП. Для оценки введен тест по семи критериям.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Соответствующие рекомендации утверждены приказом Минфина №487 от 15 сентября 2026 года. Они предназначены для органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, готовящих и реализующих публичные инвестиции.

Минфин отмечает, что сам факт отнесения расходов к капитальным еще не делает инициативу публичным инвестиционным проектом. При оценке будут учитываться ее экономическое содержание, соответствие стратегическим приоритетам, создание или существенное долгосрочное улучшение актива и ожидаемый результат.

Название мероприятия, код экономической классификации расходов, источник финансирования или формальное отнесение расходов к капитальным не являются самостоятельными признаками ПИП.

Для практической оценки будут использовать семь критериев. Они касаются социально-экономической потребности, соответствия стратегическим приоритетам, инвестиционного характера затрат, наличия альтернатив, долгосрочного эффекта, будущих эксплуатационных расходов и неповторимости мероприятия.

Если по результатам теста минимум четыре ответа будут "да", рекомендуется начать подготовку публичного инвестиционного проекта. Если по меньшей мере четыре ответа - "нет", расходы предлагают планировать без подготовки ПИП.

Рекомендации включают, в частности, строительство и реконструкцию, капитальные ремонты, модернизацию, техническое переоснащение, закупку оборудования и транспорта, цифровые решения, нематериальные активы, инфраструктурные и благоустройство.

Документ носит рекомендательный, а не обязательный характер.

В проекте государственного бюджета на 2027 год на публичные инвестиционные проекты и программы предусмотрено 116 млрд. грн., что на 3,9 млрд. грн. больше. Из этой суммы 76,4 млрд. грн. должны составлять средства международных финансовых организаций и правительств других стран.

Напомним, в июне правительство утвердило среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027-2029 годы с общим ресурсом 270,9 млрд. грн. Он интегрирует государственные капиталовложения в бюджетное планирование и определяет направления, по которым будут отбираться проекты для финансирования.