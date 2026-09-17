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НБУ выпускает серебряную монету в честь "Красной руты" и Владимира Ивасюка

монета
НБУ выпускает серебряную монету в честь "Красной руты"

Национальный банк представил новую серебряную памятную монету "Красная рута – голос поколений", посвященную одноименной песне и ее автору Владимиру Ивасюку. Номинал монеты составляет 10 грн., а тираж — до 10 тыс. штук.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса составляет 31,1 г.

На аверсе изображен стилизованный портрет Владимира Ивасюка за пианино с нотным состоянием и ручкой. На фоне размещаются Карпатские горы и река, форма которой напоминает скрипку. Справа от портрета изображен стилизованный цветок красной руты и силуэт девушки с цветком.

На реверсе река переходит в нотное состояние с отрывком мелодии "Красная рута". Композиция также содержит цветок красной руты.

Художницей монеты стала Александра Кучинская, скульпторами – Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банках-дистрибьюторах. Дата начала продаж Нацбанк в сообщении не уточнил.

Напомним, в июне НБУ ввел в обращение серебряную монету "30 лет Конституции Украины" номиналом в 10 грн. Она была изготовлена из серебра и посвящена одному из ключевых событий в современной истории Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко

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