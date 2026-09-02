30 лет украинской гривне: НБУ ввел в обращение юбилейную монету

Национальный банк Украины 2 сентября 2026 ввел в обращение серебряную памятную монету номиналом 1 гривна, посвященную 30-летию денежной реформы.

Как пишет Dilo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Новая памятная монета НБУ

"Наша новая памятная монета посвящена не только юбилею денежной реформы. Она напоминает о пути, который Украина и гривна прошли вместе за тридцать лет. За это время гривна стала символом устойчивости государства, ее появление навсегда закрепило право Украины самостоятельно определять свое экономическое будущее. Сегодня наша ответственность – беречь до национальной игры деньгами сильного, свободного европейского государства", – сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

О дизайне и реализации монеты

Номинал составляет 1 гривну, а тираж – до 5 тыс. штук.

Монету изготовили из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Группа гладкая, с углубленными надписями. Отдельные элементы монеты украшены локальной позолотой.

Дизайн аверса воспроизводит оборотную монету номиналом 1 гривна образца 2018 года. В верхней части расположен малый Государственный Герб Украины, а в центре - надписи "УКРАИНА/1/ГРИВНЯ", обрамленные древнерусским орнаментом. Справа указан логотип Банкнотно-монетного двора НБУ, внизу - год чеканки "2026".

На реверс и воспроизведен дизайн первой оборотной монеты номиналом 1 гривна, которая обращалась до 2018 года и сейчас постепенно изымается. В нижней части размещен год проведения денежной реформы – "1996". В центре, в обрамлении орнамента из стилизованных ветвей, указан номинал - "1/ГРИВНЯ".

Фото: НБУ

Автор идеи и адаптации дизайна – Андрей Сагач. Художником аверса стал Владимир Демьяненко, реверса – Василий Лопата.

Памятную монету "К 30-летию денежной реформы в Украине" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Подробную информацию о начале реализации и доступности монеты Национальный банк обнародует на своих официальных ресурсах.

Недавно НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен "Памяти казненных, замученных или погибших в плену". Ее выпуск приурочен ко Дню памяти защитников и защитниц Украины, добровольцев и гражданских лиц, погибших, были замучены или казнены во время российского плена.