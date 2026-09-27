Две компании оштрафовали на 630 тыс. грн за сговор на аукционах

Антимонопольный комитет оштрафовал две компании на 630 тыс. грн за сговор во время пяти аукционов по продаже имущества обанкротившейся Львовской макаронной фабрики. Общая стоимость торгов превысила 540 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Заговор на торгах на 540 млн грн.

Речь идет о ООО "ПИК" и ООО "Бонус плюс инвест". По данным комитета, компании согласовывали свои действия при участии в аукционах, что является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

В общей сложности арбитражный управляющий фабрики Тарас Пузырный провел пять аукционов по продаже производственных и складских помещений, а также движимого имущества предприятия. Общая стоимость реализуемых активов составила около 540 млн грн.

Фабрика находится на ул. Городоцкой, 170 во Львове. Земельный участок, на котором расположено предприятие, занимает 1,2 га.

Какое имущество продали

Самым дорогим лотом стал производственный корпус площадью 2974,6 кв. м. За него соперничали пять участников, а стартовая цена составила 200 тыс. грн. Победителем стало дрогобычское ООО "ПИК", которое предложило 240 млн грн. Его основной конкурент – "Бонус плюс инвест" – предложил на 5 млн грн меньше.

Еще одним большим лотом являлся склад готовой продукции площадью 932 кв. м. При стартовой цене 200 тыс. грн. в торгах приняли участие шесть компаний. Победу вновь одержало ООО "ПИК", предложив 120 млн грн - в 600 раз больше начальной цены. "Бонус плюс инвест" уступил разницу в 5 млн грн.

В других двух аукционах продавали компрессор и гараж фабрики. Их стоимость составляла соответственно 100 млн грн и 80 млн грн. В обоих случаях победителем также стало ООО "ПИК", в то время как "Бонус плюс инвест" предлагал на 5 млн грн меньше.

Связь между компаниями

"Бонус плюс Инвест" работает с 2019 года. Основными направлениями деятельности компании является производство продуктов мукомольной промышленности, а также аренда и эксплуатация недвижимого имущества. Бенефициаром компании Роман Бондарь.

ООО "ПИК" зарегистрировано в Дрогобыче и работает на рынке около 25 лет. Его конечным бенефициаром Юрий Уйгелий.

В то же время Уйгелий в разные периоды руководил обеими компаниями. "Бонус плюс инвест" он возглавлял в 2019-2021 годах, а ООО "ПИК" - в 2020-2023 годах. Пока он остается бенефициаром "ПИК".

Ранее в феврале 2022 года "Бонус плюс инвест" приобрел на аукционе все движимое имущество Львовской макаронной фабрики за 195 тыс. грн. В список вошли более 580 позиций, преимущественно оборудование, компьютерная техника и мебель.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал две компании на 17,2 млн грн за антиконкурентные согласованные действия при закупках работ по капитальному ремонту учебных заведений в Днепропетровской области.