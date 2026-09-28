ЕС изменил правила упаковки для молочки: что теперь нужно украинским экспортерам

С 12 августа украинским производителям, поставляющим молочную продукцию на рынок ЕС, необходимо иметь документы о соответствии упаковки европейским требованиям. Для каждого типа упаковки предусмотрена декларация соответствия ЕС, а отсутствие необходимой документации может создавать риски задержки или неприятия товара.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Infagro.

Новый регламент начал применяться 12 августа 2026 г. и установил единые правила для всех стран ЕС. Он распространяется на потребительскую, групповую и транспортную упаковку независимо от материала.

Для молочной отрасли речь идет, в частности, о бутылках, стаканчиках, крышках, пленках для сыров, пергаменте для масла, гофроящиках и стретч-пленке.

На каждый тип упаковки требуется декларация

Одним из ключевых требований стала декларация соответствия ЕС. Ее готовят на основе технической документации, подтверждающей соответствие упаковки установленным требованиям.

Отдельный знак соответствия на самой упаковке регламент не вводит — подтверждение осуществляется документально.

Требования распространяются и на запасы продукции, изготовленные ранее, если их размещают на рынке ЕС после 12 августа 2026 года.

Для украинских компаний это означает необходимость проверить документацию не только на основную упаковку товара, но и другие его элементы, которые попадают на европейский рынок.

Под контроль попали PFAS

Для упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, также действуют ограничения по содержанию пер- и полифтороалкильных веществ — PFAS.

Для производителей молочной продукции особенно актуально для жиростойкого пергамента для масла, бумажных стаканчиков и картона с защитным покрытием. Сохраняются и ограничения по содержанию тяжелых металлов.

Импортер в ЕС должен проверять наличие декларации и технической документации и быть готовым предоставить их органам рыночного надзора.

Новые требования будут ужесточаться к 2030 году

Следующий этап изменений запланирован на 2028 год, когда должна появиться единственная маркировка ЕС для сортировки отходов. Это потребует обновления части этикеток.

С 2030 года будут вводиться требования к пригодности упаковки к переработке, части переработанного пластика и минимизации веса и объема тары.

В частности, для контактной упаковки из полиолефинов минимальная доля переработанного пластика должна составлять 10%, для PET – 30%.

Также предусмотрены ограничения для отдельных видов одноразового пластика, в частности пленок для группировки товаров в мультипаки и порционной пластиковой упаковки сливок в заведениях питания.

Для украинских экспортеров это означает, что затраты на адаптацию упаковки к правилам ЕС следует учитывать уже при планировании закупок и обновлении дизайна на ближайшие годы.

Напомним, с ноября 2025 года в Украине действуют европейские требования к упаковке пищевых продуктов. Закон установил требования к материалам, контактирующим с едой, их безопасности и документальному подтверждению соответствия.