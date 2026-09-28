Мировой рынок молока на пороге перемен: что стало главным двигателем отрасли

Мировой спрос на молочную продукцию показывает стабильность на фоне роста объемов производства в ключевых странах-экспортерах. В то же время, ключевым драйвером рынка становится долгосрочное структурное изменение — стремительный рост интереса потребителей к протеину.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Инфагро".

Как отмечают в международном молочном гиганте Fonterra, повышенный спрос на продукты с высоким содержанием белка уже перерос на этап временного маркетингового тренда.

Сегодня потребители во всем мире сознательно выбирают рацион с повышенной концентрацией протеина, что обеспечивает долгосрочный и стабильный спрос на профильные молочные ингредиенты и готовые товары.

География спроса и рыночные вызовы

Активнее всего этот тренд проявляется на рынках Европы и США, где фиксируется высокая динамика продаж белковых линеек. В то же время спрос в Юго-Восточной Азии остается устойчивым, несмотря на логистические перебои и геополитические риски в международной торговле.

На этом фоне глобальное производство молока также растет — положительную динамику показывают Океания, США и Европейский Союз. Однако отрасль сталкивается с климатическими вызовами: в частности, жаркое и сухое лето в Европе уже начало корректировать темпы надоев и объемы поставок.

Стратегии бизнеса

Эксперты молочной отрасли сходятся во мнении, что изменение потребительских предпочтений будет иметь длительный характер. Это заставляет компании переформатировать инвестиционную политику и вкладывать средства в разработку новых продуктов.

Примечательно, что многие технологические решения и ингредиенты, разработанные учеными еще 10–15 лет назад, только сейчас массово выходят на рынок, отвечая на запрос современного потребителя.

Напомним, из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении.