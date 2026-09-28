Бизнес просит оставить нулевую квоту на экспорт металлолома в 2027 году

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации просят правительство сохранить нулевую квоту на экспорт металлолома в 2027 году. Если ограничения будут отменены, они предлагают установить по всем направлениям экспорта пошлину €180 за тонну.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

С начала 2026 года в Украине действует режим лицензирования с нулевой квотой на экспорт лома черных металлов и меди, который фактически не разрешает их вывоз. Ограничение введено до конца года.

В EBA считают, что металлолом необходимо оставлять внутри страны для нужд металлургических предприятий, в частности, производства стали и готовой металлопродукции.

По итогам 2025 года Украина экспортировала 448,68 тыс. тонн лома черных металлов — на 53% больше, чем годом ранее. Это был самый высокий показатель с 2021 года.

По мнению компаний ассоциации, возобновление экспорта может снова увеличить отток сырья и создать его дефицит для внутренних производителей.

Отдельным аргументом является переход металлургии на более низкие выбросы CO₂. Использование металлолома в производстве стали требует меньше энергии и может снижать углеродный след продукции, что становится более важным из-за применения европейского механизма углеродного регулирования.

Если правительство не продлит нулевую квоту в 2027 году, компании EBA предлагают альтернативный вариант — экспортная пошлина €180 за тонну с учетом международных обязательств Украины.

Напомним, позиции участников рынка по действующему ограничению разнятся. "УАВтормет" заявлял, что после закрытия внешнего рынка заготовка металлолома сократилась : за семь месяцев 2026 года - на 25,3%, тогда как внутреннее потребление металлургическими предприятиями также уменьшилось.