Российский БпЛА попал в здание Академии наук в Киеве: есть погибшая

В результате российской атаки на Киев в нежилое здание в историческом центре столицы попал вражеский БпЛА. Погибла одна женщина, еще три человека пострадали и были госпитализированы. На месте идет спасательная операция и ликвидация пожара.

Как пишет Dilo, об этом информирует президент Владимир Зеленский.

Атака РФ на Киев

Пострадавшие госпитализированы медиками. На месте попадания идет спасательная операция и тушение пожара. Спасатели также проверяют здание и ищут людей, которые могли находиться внутри. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

Президент выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что Украина должна ответить на российские удары.

Он также призвал международных партнеров продолжать поддержку Украины на фоне атак гражданской инфраструктуры.

О НАН

Национальная академия наук Украины (НАН Украины) – высшая научная самоуправляющаяся организация Украины, основанная 27 ноября 1918 года в Киеве. Первым президентом Академии стал выдающийся украинский ученый Владимир Вернадский.

В структуру НАН Украины входят более 150 научных учреждений – институты, библиотеки, музеи, научные центры и другие организации. Они работают в сферах естественных, технических, социальных и гуманитарных наук.

Президиум НАН Украины расположен в Киеве на ул. Владимирская, 54. Академия координирует фундаментальные и прикладные научные исследования, а также участвует в разработке научных рекомендаций для государственных органов.

Напомним, в результате вражеской атаки было повреждено помещение дата-центра Cosmonova. Клиентские данные удалось сохранить.