Російський БпЛА влучив у будівлю Академії наук у Києві: є загибла

Унаслідок російської атаки на Київ у нежитлову будівлю в історичному центрі столиці влучив ворожий БпЛА. Загинула одна жінка, ще троє людей постраждали та були госпіталізовані. На місці триває рятувальна операція і ліквідація пожежі.

Як пише Dilo, про це інформує президент Володимир Зеленський.

Атака РФ на Київ

Постраждалих госпіталізували медики. На місці влучання триває рятувальна операція та гасіння пожежі. Рятувальники також перевіряють будівлю і шукають людей, які могли перебувати всередині. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Президент висловив співчуття родині загиблої і заявив, що Україна має відповісти на російські удари.

Він також закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку України на тлі атак на цивільну інфраструктуру.

Про НАН

Національна академія наук України (НАН України) - найвища наукова самоврядна організація України, заснована 27 листопада 1918 року в Києві. Першим президентом Академії став видатний український учений Володимир Вернадський.

До структури НАН України входять понад 150 наукових установ - інститути, бібліотеки, музеї, наукові центри та інші організації. Вони працюють у галузях природничих, технічних, соціальних і гуманітарних наук.

Президія НАН України розташована в Києві на вул. Володимирській, 54. Академія координує фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також бере участь у розробленні наукових рекомендацій для державних органів.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки було пошкоджено приміщення дата-центру Cosmonova. Клієнтські дані вдалося зберегти.