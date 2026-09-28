RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

--0,13

EUR

51,14

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,70

51,45

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Російський БпЛА влучив у будівлю Академії наук у Києві: є загибла

атака
Російський удар по Києву

Унаслідок російської атаки на Київ у нежитлову будівлю в історичному центрі столиці влучив ворожий БпЛА. Загинула одна жінка, ще троє людей постраждали та були госпіталізовані. На місці триває рятувальна операція і ліквідація пожежі.

Як пише Dilo, про це інформує президент Володимир Зеленський.

Атака РФ на Київ

Постраждалих госпіталізували медики. На місці влучання триває рятувальна операція та гасіння пожежі. Рятувальники також перевіряють будівлю і шукають людей, які могли перебувати всередині. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Президент висловив співчуття родині загиблої і заявив, що Україна має відповісти на російські удари.

Він також закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку України на тлі атак на цивільну інфраструктуру.

Фото 2 — Російський БпЛА влучив у будівлю Академії наук у Києві: є загибла

Про НАН

Національна академія наук України (НАН України) - найвища наукова самоврядна організація України, заснована 27 листопада 1918 року в Києві. Першим президентом Академії став видатний український учений Володимир Вернадський.

До структури НАН України входять понад 150 наукових установ - інститути, бібліотеки, музеї, наукові центри та інші організації. Вони працюють у галузях природничих, технічних, соціальних і гуманітарних наук.

Президія НАН України розташована в Києві на вул. Володимирській, 54. Академія координує фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також бере участь у розробленні наукових рекомендацій для державних органів.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки було пошкоджено приміщення дата-центру Cosmonova. Клієнтські дані вдалося зберегти.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності