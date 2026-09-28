Гетманцев заявив, що ПДВ не підвищуватимуть, хоча Корецький підтвердив плани уряду: що відбувається

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав у коментарі для Dilo, що підвищення податку на додану вартість із 20% до 21% не буде. Ця заява відрізняється від слів прем'єр-міністра Сергія Корецького, який підтвердив, що уряд розглядає таке підвищення як джерело фінансування страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Гетманцев підкреслив, що закон про державний бюджет сам по собі не змінює ставки податків. Тому, на його думку, бюджет потрібно “привести до реальності”. Тут є важлива юридична деталь. У проєкті держбюджету на 2027 рік уряд передбачив 58,7 млрд грн на страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншу фінансову підтримку. Міністерство фінансів називає підвищення стандартної ставки ПДВ з 20% до 21% одним із можливих джерел цих коштів. Водночас міністерство прямо зазначає, що для зміни ставки потрібне окреме законодавче рішення. Тобто сам закон про бюджет ПДВ не підвищує.

Навіщо уряд хоче підвищити ПДВ

Корецький пояснив це необхідністю створити масштабніший механізм компенсації бізнесу за збитки від російських атак. За його словами, Україна планує внести до відповідного фонду близько $1 млрд. Ще близько $4 млрд розраховує залучити від міжнародних партнерів.

Гетманцев у коментарі Dilo пояснив, що підвищення ПДВ на один відсотковий пункт із залученням коштів партнерів могло б дати змогу створити такий фонд. Він міг би покривати збитки до $10 млн за однією угодою, але провести таке рішення через Верховну Раду можна було б лише за чіткої підтримки бізнесу, зазначив Гетманцев. “Бізнес, який отримує вигоду від механізму, таку пропозицію не підтримав. Інших джерел для фінансування немає”, сказав голова фінкомітету.

Чому бізнес проти

Бізнес не заперечує, що потрібно страхувати воєнні ризики. Суперечка йде про те, де знайти гроші. Один із варіантів запропонував президент UBC Group Ігор Гуменний. За його словами, на підприємства його компанії вже було понад десять влучань. Замість підвищення ПДВ він пропонує обов'язкове страхування з внеском, який залежить від рівня ризику. Також він пропонує спеціальні ОВДП для гарантії виплат, податкові пільги для постраждалих компаній і менше перевірок для бізнесу, що відновлюється після атак.

Ще один аргумент Гуменного полягає в тому, що значна частина економіки залишається в тіні. Через це додатковий податок знову впаде насамперед на бізнес, який працює легально. До речі, Гетманцев 24 вересня оцінював потенціал додаткових доходів бюджету від детінізації у понад 1 трлн грн у 2026 році.

Проти підвищення податків виступила і Спілка українських підприємців, яка об'єднує понад 1300 компаній з усіх регіонів України. СУП пропонує, зокрема, зараховувати документально підтверджені воєнні збитки в рахунок майбутньої сплати податку на прибуток. Також Спілка радить насамперед домагатися сплати податків від тих, хто системно їх уникає.

Що на це відповідає Гетманцев

Гетманцев назвав частину альтернатив, які обговорюють у соцмережах, фантастичними. Щодо податкових пільг він навів два заперечення. По-перше, Гетманцев вважає, що разом із пропозицією надати пільгу потрібно пояснити, за рахунок кого держава покриє ці втрати доходів. По-друге, податки не стягують із збитків. Допомога насамперед потрібна компаніям, які стали збитковими через атаки.

При цьому державна програма страхування від воєнних ризиків вже діє з 1 січня 2026 року. У вересні уряд додав Київ і Київську область до територій підвищеного ризику. Також збільшили максимальну компенсацію страхової премії до 5 млн грн на одного суб'єкта господарювання на рік. На той час за напрямом компенсації пошкодженого або знищеного майна погодили 323 заявки на потенційну компенсацію на 6,8 млрд грн.

Тепер ключове питання полягає в тому, чи знайдеться у Верховній Раді достатньо підтримки для ухвалення окремого закону про підвищення ПДВ. Уряд залишає цей варіант як можливе джерело фінансування нового фонду. Водночас голова профільного парламентського комітету говорить, що підвищення не буде.

Що це означає для бізнесу

Підвищення ПДВ до 21% не означає, що все автоматично подорожчає на 1%. Бізнес буде зобов'язаний сплачувати податок за новою ставкою, але може або перенести додаткові витрати в ціни, або частково компенсувати їх за рахунок власної маржі. Для споживачів це ризик трохи вищих цін. Для компаній це додатковий тиск на витрати та попит.

Але навіть якщо ПДВ не підвищувати, це не вирішить проблему. Якщо новий фонд не з’явиться або буде меншим, то бізнес і далі самостійно нестиме значну частину ризику через російські атаки. Тобто справа не лише в одному відсотковому пункті ПДВ. Головне питання тут таке: хто зрештою платитиме за воєнні збитки бізнесу: держава, міжнародні партнери, самі підприємці чи всі разом.

Скільки ПДВ дає бюджету

ПДВ є одним з головних джерел доходів держави. У 2025 році до загального фонду держбюджету надійшло 542,4 млрд грн ПДВ з імпорту товарів. Ще 306,5 млрд грн ПДВ надійшло з товарів та послуг, вироблених в Україні, вже з урахуванням відшкодування. Разом це майже 849 млрд грн.

Для порівняння, усі доходи загального фонду держбюджету за рік становили 2,66 трлн грн. Тобто, ПДВ забезпечив приблизно 32% цих надходжень. Це майже кожна третя гривня. Саме тому навіть зміна ставки на один відсотковий пункт може дати бюджету значний додатковий ресурс.