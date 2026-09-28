Міноборони зобов’язало продовжувати виплати родинам зниклих безвісти

Міністерство оборони України зобов’язало військові частини не припиняти виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців лише на підставі документів про впізнання тіла. Виплати мають тривати до набрання чинності рішенням суду про визнання військового безвісно відсутнім або до складання актового запису про смерть.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міноборони.

Виплати родинам зниклих безвісти

Йдеться про набрання чинності рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або складання актового запису про смерть. Сам факт впізнання тіла чи наявність інших документів, які не передбачені законодавством, не може бути підставою для припинення виплат.

Відповідне окреме доручення №4264/уд від 23 вересня 2026 року Міноборони вже довело до органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

У відомстві зазначили, що раніше в окремих військових частинах виплати могли призупиняти після отримання документів про впізнання тіла. Водночас законодавство не визначає такі документи як самостійну підставу для припинення грошового забезпечення.

Коли припиняються виплати

Грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця виплачується щомісяця на підставі наказу командира або керівника відповідної військової частини, установи чи організації.

Виплати мають тривати до набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або до дати складання актового запису про смерть. Граничним строком виплат є день виключення військовослужбовця зі списків особового складу.

У Міноборони наголосили, що впізнання тіла та державна реєстрація смерті є різними юридичними процедурами. Для припинення виплат необхідна саме передбачена законом юридична підстава.

Наступним кроком має стати внесення відповідних змін до наказу Міноборони №280. Документ має чітко визначити, що виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку зі смертю здійснюється на підставі актового запису про смерть.

Рішення Міноборони ґрунтується на законі про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей і урядовому порядку виплат полоненим, інтернованим та зниклим безвісти військовослужбовцям.

Раніше ми повідомляли, що в Україні спростили процедуру отримання посвідчень для родин зниклих безвісти військових: судове рішення про загибель тепер є достатньою підставою без вимоги постанови ВЛК.