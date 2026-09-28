Страхову компанію "Аско ДС" визнали неплатоспроможною: суд відкрив справу про банкрутство

Господарський суд Донецької області відкрив провадження у справі про банкрутство страхової компанії " Аско ДС" за заявою Національного банку. Кредитори страховика мають 30 днів із дня офіційного оголошення, щоб заявити свої вимоги.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Провадження суд відкрив 23 вересня 2026 року. Оголошення про початок процедури оприлюднено на сайті Верховного Суду.

Кредиторам необхідно у встановлений 30-денний строк подати письмові заяви з вимогами до страхової компанії в межах справи про банкрутство.

До судової процедури компанія дійшла після рішення НБУ від 24 липня. Тоді регулятор відніс " Аско ДС" до категорії неплатоспроможних та відкликав ліцензію на страхову діяльність.

За законом у такому випадку ліквідація страховика відбувається за процедурою банкрутства.

За даними "Опендатабот", "Аско ДС" працює з 2002 року, зареєстрована у Дружківці Донецької області. Статутний капітал компанії становить 48 млн грн. Основний напрям — страхування, крім страхування життя.

За підсумками 2025 року компанія отримала 22,89 млн грн чистого збитку. На кінець року її активи становили 149,9 млн грн, зобов’язання — майже 96 млн грн. За перше півріччя 2026 року "Аско ДС" показала 6,03 млн грн чистого прибутку, активи — 136,8 млн грн, зобов’язання — 81,1 млн грн.

Проблеми з регулятором почалися ще до відкриття справи про банкрутство. У березні 2026 року НБУ оштрафував компанію за недостовірну звітність, у травні обмежив операції через порушення страхового законодавства, а 24 липня визнав страховика неплатоспроможним і відкликав ліцензію. Причиною останнього рішення стало, зокрема, невиконання вимоги НБУ подати план відновлення діяльності та фінансування.