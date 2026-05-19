НБУ обмежив страхову компанію через порушення

НБУ
Нацбанк застосував санкції до страховика через порушення / НБУ

Національний банк України застосував захід впливу до ПрАТ “СК “АскоДС” у вигляді обмеження окремих операцій через виявлені порушення вимог законодавства про страхування та нормативних актів регулятора.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Нацбанк застосував санкції до страховика

Нацбанк застосував до ПрАТ "СК “Аско ДС" захід впливу у вигляді обмеження окремих видів операцій через порушення вимог законодавства у сфері страхування та нормативно-правових актів регулятора.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 18 травня 2026 року за підсумками планової інспекційної перевірки, проведеної Департаментом інспектування НБУ.

Підставою для застосування обмежень стало порушення низки вимог, зокрема:

  • Закону України "Про страхування";
  • Положення про вимоги до системи управління страховика, затвердженого постановою НБУ від 27 грудня 2023 року № 194 (зі змінами);
  • Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами);
  • Положення про вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, затвердженого постановою НБУ від 29 грудня 2023 року № 201 (зі змінами);
  • Положення про порядок обліку договорів страхування та вимоги до захисту інформації страховика, затвердженого постановою НБУ від 29 грудня 2023 року № 204 (зі змінами).

Обмеження діятимуть до усунення виявлених порушень, але не пізніше 31 грудня 2026 року. Рішення набирає чинності з моменту його доведення до відома компанії.

Раніше повідомлялося, що НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія "Фінхаус". Фінкомпанія також була виключена з Державного реєстру фінансових установ.

Автор:
Ольга Опенько