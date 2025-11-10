Фінансова компанія "Фінхаус" покинула ринок: НБУ відкликав ліцензію

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Фінансова компанія "Фінхаус" (ЄДРПОУ 43576538). Фінкомпанія також була виключена з Державного реєстру фінансових установ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Рішення, ухвалене Комітетом з питань нагляду 7 листопада 2025 року, прийнято на підставі власної заяви компанії. Це означає, що установа більше не має права надавати такі фінансові послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, а також фінансовий лізинг.

В НБУ зазначили, що також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ "Фінансова компанія "Фінхаус" виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Про компанію

Згідно з даними Youcontrol, ТОВ "Фінансова компанія "Фінхаус" була зареєстрована у березні 2020 року. Основний вид діяльності — інші види кредитування, фінансовий лізинг. Місце знаходження юридичної особи — Київська область, Бучанський район. Кінцевим бенефіціарним власником зазначений Віктор Скічко.

Нагадаємо, у жовтні НБУ застосував заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень, до двох небанківських фінансових установ — ТОВ "ФК "Авіор" та ТОВ "Лайт Фінанс".