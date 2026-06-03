Stellantis інвестує 900 млн євро у виробництво нових Peugeot у Франції

Автомобільний концерн Stellantis вироблятиме три нові електричні та гібридні моделі Peugeot на своєму заводі в Мюлузі, що на сході Франції. Випуск автівок планується розпочати з 2029 року в межах оновленої глобальної стратегії, яка передбачає масштабне просування нових продуктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Запуск нових моделей підкріплений інвестиціями у розмірі 400 мільйонів євро безпосередньо в модернізацію заводу в Мюлузі, а також виділенням ще 500 мільйонів євро на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Більша частина бюджету на розробку буде спрямована на створення нової платформи STLA One, яка має стати основою для наступного покоління електрифікованих транспортних засобів компанії. Розкриті деталі фінансування доповнюють нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що франко-італійський автовиробник інвестує в країну загалом 1 мільярд євро.

Стратегічна платформа STLA One та боротьба з конкурентами

Платформа STLA One є ключовим елементом нової стратегії розвитку Stellantis. За словами джерел, знайомих із ситуацією, її перше розгортання відбудеться в Іспанії у 2027 році, де розпочнуть випуск нового Peugeot 208.

Глобальні очікування концерну від впровадження нової архітектури:

Масштаби виробництва: до 2035 року Stellantis розраховує випускати на платформі STLA One близько 2 мільйонів автомобілів на рік по всьому світу.

Економічна ефективність: генеральний директор компанії Антоніо Філоза зазначив, що нова архітектура буде приблизно на 20% конкурентоспроможнішою за поточні аналоги.

Ціновий паритет: очікується, що саме ця платформа дозволить Stellantis зрівняти собівартість виробництва з китайськими автовиробниками, які розгортають власні заводи в Європі.

Крім того, Stellantis зараз активно працює над скороченням надлишкових потужностей на європейському ринку. Для цього компанія залучає партнерів для спільного використання фабрик або фокусується на точкових масштабних інвестиціях у нові продукти на майданчиках на кшталт заводу в Мюлузі.

Нагадаємо, автомобільний гігант Stellantis інвестує 70 мільярдів доларів у масштабне перезавантаження. Стратегічний план розрахований до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат корпорації та радикальну зміну підходу до використання наявних заводських потужностей для подолання ринкових викликів.