Понад 60% відкритих закупівель турнікетів припало на одного виробника

Понад 60% турнікетів, придбаних через відкриті закупівлі у Prozorro протягом 2022–2025 років, становила продукція DNIPRO української компанії "ВК Простір". Про це йдеться у статті Delo.ua " Мільярди на порятунок: як влаштований ринок військової медицини в Україні ", у якій редакція проаналізувала виробників, фінансові показники та відкриті закупівлі у різних сегментах військової медицини.

Дослідження контрактів у Prozorro охопило приблизно 45 тис. турнікетів, закуплених державними замовниками у 2022–2025 роках. Понад 60% виробів у вибірці припало на турнікети DNIPRO.

Разом із продукцією українського виробника SICH та американського бренду CAT ці три марки забезпечили понад 80% турнікетів, придбаних у межах проаналізованих відкритих закупівель.

Загалом у вибірку ввійшли 179 контрактів на 25,96 млн грн. Середня ціна одного турнікета становила близько 577 грн. Вироби DNIPRO постачали в середньому приблизно по 514 грн за одиницю — дешевше від середнього показника у вибірці.

Компанія "ВК Простір" запустила турнікет DNIPRO Gen 2 у 2022 році. Крім турнікетів, підприємство виготовляє ноші, медичні сумки та підсумки. У 2025 році виторг компанії збільшився на 31% — до 129,8 млн грн.

Чому DNIPRO не можна називати монополістом

Попри значну частку продукції DNIPRO у проаналізованих закупівлях, ці дані не охоплюють усього українського ринку турнікетів.

До вибірки не потрапили закриті оборонні контракти, міжнародна допомога, поставки благодійних і волонтерських організацій, особисті покупки військових, а також турнікети, які закуповували у складі готових індивідуальних аптечок.

Через це частка DNIPRO у відкритій системі Prozorro не дорівнює частці компанії на всьому ринку. Називати виробника монополістом лише на підставі проаналізованих контрактів некоректно.

Для порівняння, SICH-Ukraine заявляла, що лише у 2023 році виготовила та поставила військовим понад 500 тис. турнікетів. Значна частина таких поставок могла відбуватися поза межами відкритої вибірки Prozorro, зокрема через оборонні контракти або у складі аптечок.

Для виробників посилили вимоги

Із 31 жовтня 2025 року в Україні діють установлені Міноборони мінімальні вимоги до механічних турнікетів, які постачають силам безпеки й оборони.

Для виробників це означає необхідність підтверджувати характеристики продукції, проводити випробування, готувати документацію та забезпечувати контроль якості. Такі вимоги мають зменшити ризик постачання неякісних виробів, але водночас підвищують витрати та бар'єр входу на ринок державних закупівель.

Попит на турнікети залишається регулярним, оскільки вони входять до складу індивідуальних військових аптечок. Засоби використовують під час бойових дій і навчань, вони можуть пошкоджуватися або втрачатися, тому потребують постійного поповнення.

Нагадаємо, раніше Delo.ua повідомляло, що у 2025 році Міноборони закупило та організувало постачання до військово-медичних закладів понад 600 тис. одиниць адаптивного одягу у межах проєкту "Пакунок пораненого".