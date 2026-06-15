Термін служби від 6 місяців і гарантоване звільнення: запроваджені нові військові контракти

В Україні з 15 червня запрацювала нова модель контрактної військової служби. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №768, громадяни можуть укладати піхотно-штурмові, бойові та базові контракти на строк від шести до 24 місяців із гарантованим звільненням після завершення служби, відстрочкою від мобілізації та новою системою грошових виплат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Нові військові контракти

Відповідно до постанови Кабміну від 12 червня № 768, експериментальний проєкт діятиме два роки – до червня 2028 року.

Нова модель контрактної служби передбачає можливість укладення контрактів терміном від шести до 24 місяців для всіх категорій військовослужбовців.

Для осіб, які обійматимуть бойові посади, тривалість контракту залежатиме від статусу кандидата.

Зокрема:

чинні військовослужбовці зможуть підписати контракт на 10 місяців;

громадяни, які перебувають у запасі, - на 14 місяців;

резервісти з бойовим досвідом - на строк від шести місяців.

Для військовослужбовців, які проходитимуть службу на інших посадах, передбачено контракт терміном до 24 місяців.

Відстрочки після завершення контракту

Після завершення терміну дії нових контрактів військовослужбовцям гарантується звільнення з військової служби. Крім того, усі захисники отримають право на відстрочку від мобілізації щонайменше на шість місяців.

Тривалість відстрочки може бути збільшена залежно від строку служби та участі в бойових діях:

+3 місяці за кожні 30 днів участі в бойових діях - для військових, які проходили службу за контрактами на 6, 10 або 14 місяців;

+1 місяць за кожні 30 днів бойових дій - для контрактів тривалістю 24 місяці;

+6 місяців за кожен рік служби під час воєнного стану - для військовослужбовців із 10-місячними контрактами;

+1 місяць за кожен рік військової служби до початку повномасштабної війни - для всіх категорій контрактників.

У Міністерстві оборони наголошують, що тривалість відпочинку після завершення контракту залежатиме від загального строку служби та бойового досвіду військовослужбовця. Чим довше захисник виконував завдання в умовах воєнного стану, тим довшою буде гарантована відстрочка від мобілізації.

Виплати за новими контрактами

Для українських захисників запроваджуються нові доплати:

20 000 гривень – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони своїх військ;

40 000 гривень – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони противника.

Виплати за виконання бойових завдань пропорційно до часу виконання відповідних завдань:

до 100 000 гривень – базова бойова виплата для першого ешелону оборони або наступу;

170 000 гривень – виплата до взводного опорного пункту;

70 000 гривень – виплата до ротного опорного пункту;

50 000 гривень – на пунктах управління.

За взяття в полон військовослужбовця противника передбачена винагорода 100 000 гривень. За знищення живої сили противника – 15 000 гривень.

Загальна сума виплат не може перевищувати 460 000 гривень (в розрахунку на місяць).

Військовослужбовці, які не отримують додаткових бойових надбавок, зокрема ті, хто виконує завдання в тилу та забезпечує життєдіяльність військових частин, матимуть гарантоване грошове забезпечення на рівні не менше 30 тисяч гривень на місяць.

Окремо передбачено додаткову винагороду для інструкторів у військових частинах. Залежно від обсягу виконуваних обов’язків її розмір становитиме від 15 до 30 тисяч гривень на місяць.

Для надання консультацій щодо нової моделі проходження військової служби за контрактом Міністерство оборони запустило спеціальну гарячу лінію. Отримати необхідну інформацію можна за номером 1519.

Нагадаємо, Міноборони прогнозує зміну парадигми війни з РФ завдяки штучному інтелекту. Інтеграція штучного інтелекту у збройні мережі та прискорення ухвалення рішень на полі бою призведуть до суттєвих трансформацій у військовому протистоянні вже найближчими роками.