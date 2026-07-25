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Чому українські оборонні стартапи реєструють компанії у США та Європі

Українські defence tech-команди, Іноземна реєстрація
Фото згенеровано за допомогою ШІ ChatGPT за промптом Delo.ua

Українські defence tech-команди дедалі частіше залучають інвестиції через юридичні особи, зареєстровані у США, Великій Британії та країнах ЄС. Така структура спрощує роботу з міжнародними фондами, вихід на зовнішні ринки та, в окремих випадках, залучення фінансів на біржі.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Зброя як венчур: як український defence tech дійшов до мільйонних раундів і біржі Nasdaq".

Іноземна реєстрація полегшує залучення капіталу

Для міжнародних інвесторів звична юрисдикція означає зрозуміліші корпоративні правила, механізми захисту інвестицій і можливість у майбутньому продати частку або вивести компанію на біржу.

Одним із прикладів стала Swarmer — заснована українцями компанія, що розробляє програмне забезпечення для автономної координації безпілотників, зареєстрована у штаті Делавер. У березні 2026 року вона першою серед компаній української defence tech-екосистеми провела IPO на Nasdaq. Після реалізації опціону андеррайтера її валові надходження становили $17,25 млн.

Через іноземні структури працюють й інші засновані українцями проєкти. Зокрема, UFORCE залучила раунд на $50 млн, але її корпоративна структура пов'язана з Великою Британією. Французька Alta Ares, яка має виробництво у Франції та Україні, отримала €50 млн від міжнародних інвесторів.

Такі угоди складніше зараховувати до українського ринку

Іноземна реєстрація не обов'язково означає, що команда, розробка або виробництво залишили Україну. Проте вона ускладнює оцінку обсягу інвестицій саме в український defence tech.

За перше півріччя 2026 року PitchBook нарахував $18 млн розкритих інвестицій безпосередньо в українські оборонно-технологічні компанії. Водночас підрахунок Delo.ua, який також охоплює засновані українцями компанії з іноземними юридичними особами, показав щонайменше $64,6 млн і €9,2 млн публічно оголошених угод від початку року до середини липня.

Ці суми не можна автоматично вважати інвестиціями в українську економіку. Частина капіталу може використовуватися для закордонного виробництва, міжнародних продажів або розвитку іноземного холдингу.

Тому для галузі важливий не лише обсяг залучених грошей, а й те, де залишаються інженерні команди, виробництво, податки та права на інтелектуальну власність.

Нагадуємо, що Swarmer стала першою українською оборонною компанією, яка вийшла на IPO на американській біржі Nasdaq.

Автор:
Алік Сахно