Ранній виноград в Україні: скільки коштує кілограм на оптових ринках

На українських оптових ринках розпочався продаж раннього винограду нового врожаю, а у дрібному опті ціни на перші партії ягід коливаються в межах 150–250 грн за кілограм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на AgroTimes.

Початок збору місцевого винограду свідчить про активну фазу зміни плодово-ягідного сезону, що поступово збільшує пропозицію на внутрішньому ринку та впливає на цінову динаміку в суміжних сегментах.

Для аграрного сектору це означає перехід від імпортної та тепличної продукції до масової реалізації відкритого ґрунту з південних та центральних регіонів.

На майданчиках ринку "Столичний" найширше представлений виноград із Нікополя, який залежно від сорту та якості пропонують по 160–240 грн/кг.

Паралельно на оптових ринках розширюється асортимент інших сезонних фруктів та ягід, які надходять переважно з Нікополя та Одеської області.

Вартість кісточкових та кісточкових культур:

Сливи: великі ягоди реалізують по 50–60 грн/кг, дрібніші — приблизно по 40 грн/кг;

Абрикоси: коштують у середньому 50 грн/кг;

Персики та нектарини: великі персики продають по 100 грн/кг, нектарини — від 60 грн/кг.

На ягідному ринку фіксується зниження цін на лохину: великі ягоди реалізують по 165 грн/кг, що є одним із найнижчих показників від початку сезону. Полуниця коштує 160–200 грн/кг залежно від розміру, а залишки черешні продають по 135–165 грн/кг.

Крім цього, у продаж почали надходити перші партії місцевих груш за ціною 50 грн/кг та яблука нового врожаю, вартість яких становить близько 35 грн/кг.

Зауважимо, станом на 24 липня 2026 року в Україні ціни на полуницю тримаються на високому рівні. Черешня незначно подешевшала. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.