Ранний виноград в Украине: сколько стоит килограмм на оптовых рынках

На украинских оптовых рынках начались продажи раннего винограда нового урожая, а в мелком опте цены на первые партии ягод колеблются в пределах 150–250 грн за килограмм.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на AgroTimes .

Начало сбора местного винограда свидетельствует об активной фазе смены плодово-ягодного сезона, что постепенно увеличивает предложение на внутреннем рынке и влияет на ценовую динамику в смежных сегментах.

Для аграрного сектора это означает переход от импортной и тепличной продукции к массовой реализации открытого грунта из южных и центральных регионов.

На площадках рынка "Столичный" широко представлен виноград из Никополя, который в зависимости от сорта и качества предлагают по 160–240 грн/кг.

Параллельно на оптовых рынках расширяется ассортимент других сезонных фруктов и ягод, преимущественно поступающих из Никополя и Одесской области.

Стоимость косточковых и косточковых культур:

Сливы: крупные ягоды реализуют по 50–60 грн/кг, более мелкие — примерно по 40 грн/кг;

Абрикосы: стоят в среднем 50 грн/кг;

Персики и нектарины: крупные персики продают по 100 грн/кг, нектарины от 60 грн/кг.

На ягодном рынке фиксируется снижение цен на голубику: крупные ягоды реализуют по 165 грн/кг, что является одним из самых низких показателей с начала сезона. Клубника стоит 160–200 грн/кг в зависимости от размера, а остатки черешни продают по 135–165 грн/кг.

Кроме того, в продажу начали поступать первые партии местных груш по цене 50 грн/кг и яблоки нового урожая, стоимость которых составляет около 35 грн/кг.

Отметим, что по состоянию на 24 июля 2026 года в Украине цены на клубникудержатся на высоком уровне. Черешня незначительно подешевела. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.