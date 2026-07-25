Недвижимость за рубежом, крипта и наличные: что задекларировали чиновники за 2025 год

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило оценку рисков деклараций, поданных за 2025 год. По итогам кампании чиновники задекларировали наличные почти в 90 валютах мира, криптовалюту на 839 млн грн, зарубежную недвижимость более 4,1 млрд грн и драгоценные металлы более 1,2 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение НАПК.

Всего в рамках кампании декларирования с 1 января по 31 марта 2026 года публичные служащие подали более 634 тыс. деклараций.

НАПК также проанализировало расходы чиновников за рубежом в 2025 году. Больше средств, отраженных в декларациях, тратили в Турции — более 1,15 млрд грн. В тройку также вошли Австрия – 698,3 млн грн и США – 296,9 млн грн.

Наибольшие объемы наличных денег декларанты и члены их семей традиционно хранят в гривне. Среди иностранных валют лидируют доллар США и евро. В то же время в декларациях указывали наличные деньги почти в 90 валютах мира. В пятерку валют по объемам наличных сбережений также вошли венгерский форинт и японская иена.

Криптовалюту чиновники задекларировали на общую сумму почти 839 млн. грн. Наибольшие объемы пришлись на:

Tether - более 278 млн грн;

Bitcoin - более 150 млн грн;

Ethereum - более 100 млн грн;

Ripple - более 46 млн грн;

Binance Coin - более 9 млн грн.

Наибольшую совокупную стоимость криптовалюты — более 623 млн грн — задекларировали лица, которые по своей должности избрали отметку "Другое". Среди госслужащих наибольшие суммы криптоактивов задекларировали должностные лица категории "В" - более 109 млн грн, категории "Б" - более 52 млн грн, категории "А" - более 19 млн грн.

По регионам наибольшую стоимость криптоактивов указали декларанты из столицы – почти 265 млн грн. Далее следуют Одесская область - более 99 млн грн, Киевская - более 70 млн грн, Днепропетровская - более 63 млн грн и Закарпатская - более 57 млн грн.

За пределами Украины декларанты и члены их семей задекларировали в собственности 3904 объекта недвижимости общей стоимостью более 4,1 млрд. грн.

Больше всего таких объектов расположено в:

Германии - 757;

Польши - 503;

Испании - 282;

Болгарии - 251;

Великобритании - 161.

Более трех четвертей всей задекларированной зарубежной недвижимости составляют квартиры - 3064 объекта. На втором месте жилые дома - 362 объекта.

Больше зарубежной недвижимости оформлено на членов семей декларантов. Они указали 2033 объекта на 2,2 млрд грн. Сами декларанты задекларировали 1871 объект более чем на 1,9 млрд грн.

Самая дорогая зарубежная недвижимость по совокупной задекларированной стоимости находится в Испании, Великобритании, Польше, США и Болгарии.

Драгоценные металлы на миллиард гривен

Стоимость задекларированных драгоценных металлов должностных лиц и членов их семей составляет более 1,2 млрд. грн. Из этой суммы сами декларанты указали активы более чем на 952,5 млн грн, а члены их семей — более 247,9 млн грн.

Наибольшую стоимость среди таких активов золото в слитках или пластинах — более 1,05 млрд грн. Также в декларациях указывали:

монеты - 139,7 млн грн;

серебро в слитках или пластинах - более 4,6 млн грн;

золото в порошке - более 1,6 млн грн;

платину в слитках или пластинах – более 746 тыс. грн;

палладий в слитках или пластинах - более 286 тыс. грн.

В общей сложности украинцы задекларировали 299 миллиардов гривен доходов за 2025 год, подав почти 176 тысяч деклараций. Наивысшую активность продемонстрировали Ровенская, Николаевская и Волынская области, а общая сумма легализованных иностранных доходов составила 20,7 миллиарда гривен.