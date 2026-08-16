Ключевой нефтяной терминал РФ остановил экспорт после атаки дрона

Экспорт сырой нефти из терминала Шесхарис в российском Новороссийске приостановили после атаки дрона. Через этот терминал проходит около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а из-за остановки отгрузок резервуары заполнились, поэтому объект также перестал принимать новую нефть.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Шесхарис является главным российским терминалом для экспорта нефти через Черное море. По данным трех источников Reuters, отгрузку остановили в пятницу, 14 августа, после атаки беспилотника.

Один из танкеров, который должен был загружать нефть в порту, после попытки атаки вышел в открытое море. Терминал прекратил не только загрузку судов, но и прием нефти, поскольку его резервуары достигли максимальной емкости.

Остановка произошла на фоне высоких объемов экспорта через Новороссийск. В июле через порт отгружали почти 1 млн баррелей сырой нефти в сутки, тогда как в июне около 800 тыс. баррелей.

Через Новороссийск экспортируют русские сорта Urals и Siberian Light, а также казахстанскую нефть KEBCO. Потому перебои в работе порта влияют не только на российский экспорт, но и на поставки нефти из Казахстана.

Это уже не первая остановка нефтяного экспорта с российского побережья Черного моря в последнее время. В июле атаки беспилотников временно приостановили загрузку на терминале Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска, из-за чего сократился экспорт CPC Blend.

Напомним, ранее нефтяной порт в Новороссийске уже приостанавливал работу после атак беспилотников. Впоследствии крупнейший нефтяной порт РФ в Черном море возобновил отгрузку.