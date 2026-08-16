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Ключовий нафтовий термінал РФ зупинив експорт після атаки дрона

Ключовий нафтовий термінал РФ зупинив експорт після атаки дрона
Ключовий нафтовий термінал РФ зупинив експорт після атаки дрона

Експорт сирої нафти з термінала Шесхаріс у російському Новоросійську призупинили після атаки дрона. Через цей термінал проходить близько 700 тис. барелів нафти на добу, а через зупинку відвантажень резервуари заповнилися, тому об'єкт також перестав приймати нову нафту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Шесхаріс є головним російським терміналом для експорту нафти через Чорне море. За даними трьох джерел Reuters, відвантаження зупинили у п'ятницю, 14 серпня, після атаки безпілотника.

Один із танкерів, який мав завантажувати нафту в порту, після спроби атаки вийшов у відкрите море. Термінал припинив не лише завантаження суден, а й приймання нафти, оскільки його резервуари досягли максимальної місткості.

Зупинка відбулася на тлі високих обсягів експорту через Новоросійськ. У липні через порт відвантажували майже 1 млн барелів сирої нафти на добу, тоді як у червні — близько 800 тис. барелів.

Через Новоросійськ експортують російські сорти Urals і Siberian Light, а також казахстанську нафту KEBCO. Тому перебої в роботі порту впливають не лише на російський експорт, а й на поставки нафти з Казахстану.

Це вже не перша зупинка нафтового експорту з російського узбережжя Чорного моря за останній час. У липні атаки безпілотників тимчасово призупинили завантаження на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська, через що скоротився експорт CPC Blend.

Нагадаємо, раніше нафтовий порт у Новоросійську вже призупиняв роботу після атак безпілотників. Згодом найбільший нафтовий порт РФ у Чорному морі відновив відвантаження.

Автор:
Тетяна Гойденко

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