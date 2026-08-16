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П’ять регіонів отримали нове обладнання для енергомереж: що передали партнери

лінії електропередач
П’ять регіонів отримали нове обладнання для енергомереж

П’ять українських областей цього тижня отримали через Фонд підтримки енергетики обладнання загальною вартістю понад 1,8 млн євро. Його закупили за кошти ЄС, Великої Британії, Німеччини та Данії для відновлення і підтримки роботи енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Обладнання отримали Харківська, Чернігівська, Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області.

Зокрема:

  • для Харківщини за кошти Великої Британії придбали трансформатори;
  • Чернігівщина, Харківщина та Одещина отримали енергетичне обладнання, закуплене за підтримки ЄС;
  • для Дніпропетровщини за кошти Німеччини придбали елементи енергетичного обладнання;
  • Миколаївщина отримала трансформаторну оливу, закуплену за кошти Данії.

Поставки здійснюються через Фонд підтримки енергетики України, через який міжнародні партнери фінансують закупівлю обладнання для потреб українських енергокомпаній та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Велика Британія передала обладнання для магістральних електромереж у семи областях України. Загальна вартість тієї партії перевищила 113 тис. євро.

Автор:
Тетяна Гойденко

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